Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của tất cả các thương hiệu đều đi ngang so với sáng qua.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng giao dịch ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (17-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đi ngang ở hầu hết các thương hiệu. Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300.000 đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với sáng qua

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.857,5 USD/ounce, giảm 28 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng đang gặp khó khăn trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất tăng và đồng đô la Mỹ mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã gây áp lực lên kim loại quý. Vàng vẫn ở gần mức thấp nhất trong hơn một năm.

Tình hình thị trường vẫn tập trung vào cuộc họp của Fed vào ngày 8 và 9-12, với đánh giá mới nhất từ CME FedWatch cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là khoảng 90% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 10%.

Theo ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, số liệu lạm phát Mỹ công bố tuần trước cho thấy áp lực giá cả vẫn ở mức cao. Điều này làm gia tăng dự báo Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12, kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi - qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý đối với nhà đầu tư.

Các nhà phân tích nhận định rằng giá vàng tiếp tục gặp khó khăn do dữ liệu kinh tế suy yếu nhưng vẫn cho thấy tăng trưởng kinh tế nói chung, tạo điều kiện cho Fed tăng lãi suất. Đồng thời, mặc dù áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, nhưng đang dần giảm bớt.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, các nhà phân tích hàng hóa tại quỹ Schroders ISF Global Gold cho biết, bất chấp sự biến động mạnh của vàng trong năm nay, họ vẫn lạc quan về kim loại quý này trong dài hạn, vì sự bất ổn địa chính trị và áp lực tài chính ngày càng tăng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đầu tư...

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,466 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,511 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,449 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,517 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,453 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 47,64 USD/ounce, giảm 0,95 USD/ounce.