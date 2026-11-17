Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã gây áp lực lên kim loại quý. Hiện vàng vẫn ở gần mức thấp nhất trong hơn 1 năm.

Tình hình thị trường vẫn tập trung vào cuộc họp của Fed vào ngày 8 và 9/12, với đánh giá mới nhất từ CME FedWatch cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là khoảng 90% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 10%.

Số liệu lạm phát Mỹ công bố tuần trước cho thấy áp lực giá cả vẫn ở mức cao. Điều này làm gia tăng dự báo Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12, kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi - qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý đối với nhà đầu tư.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 133,3- 137,3 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.852 USD/ounce, giảm 31 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới 3 ngày gần đây. (Ảnh: Kitco).

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, các nhà phân tích hàng hóa tại quỹ Schroders ISF Global Gold cho biết, bất chấp sự biến động mạnh của vàng trong năm nay, họ vẫn lạc quan về kim loại quý này trong dài hạn, vì sự bất ổn địa chính trị và áp lực tài chính ngày càng tăng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đầu tư.

Trong khi đó, theo ông Waleed Said, chuyên gia phân tích tại GivTrade, lạm phát vẫn cao và khó quay về mục tiêu 2%, nên thị trường đã dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Ông cho rằng chính sách tiền tệ còn phải thắt chặt hơn nữa mới kiểm soát được tình hình, và đợt tăng lãi suất ngày 9/12 chỉ là điểm khởi đầu. Khi thị trường kỳ vọng Fed thắt chặt thêm, vàng là tài sản đầu tiên bị định giá lại.

Nhà đầu tư cá nhân cũng bớt lạc quan. Trong 160 lượt bình chọn, 42% dự báo giá tăng, 38% dự báo giảm và 21% cho rằng thị trường đi ngang hoặc tích lũy. So với tuần trước, tỷ lệ dự báo tăng giảm mạnh từ 68% xuống 42%, còn nhóm dự báo giảm tăng từ 15% lên 38%. Dù vậy, nhóm kỳ vọng giá phục hồi vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất.