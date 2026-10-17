Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Phú Quý cùng tăng giá vàng miếng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng thương hiệu vàng miếng Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 140,3 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, sáng nay (17-10), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (17-10): Vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh minh họa: baovanhoa.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cũng giống như vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay đều tăng ở các thương hiệu, giá bán ra cao nhất ở mức 143,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới ở mức 4.166,1 USD/ounce, giảm gần 4 USD/ounce so với sáng qua (ở mức 4.170 USD/ounce).

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo BlackRock Inc., công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, trong bối cảnh chính phủ các nước trên thế giới đang phải gánh những khoản nợ khổng lồ và thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, thì giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cao. Nếu như vậy, thì các công ty khai thác vàng và cổ đông của họ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn nếu nguồn vốn được đầu tư vào việc mở rộng năng lực sản xuất mới.

Tuy nhiên, ông Evy Hambro, người đứng đầu bộ phận đầu tư theo chủ đề và ngành tại BlackRock Inc chỉ trích việc các công ty khai thác vàng đã thông qua những chương trình mua lại cổ phiếu “mà không có bất kỳ quy trình thực sự nào”. Ông bày tỏ sự thất vọng về việc trong khoảng 18 tháng trở lại đây, các công ty khai thác vàng phân bổ vốn một cách thiếu thận trọng vào các chương trình này.

Theo ông Evy Hambro, thay vì tự ràng buộc mình vào các chương trình mua lại cổ phiếu được xác định cứng nhắc và tốn kém, các công ty nên duy trì sự linh hoạt để tận dụng những cơ hội xuất hiện trên thị trường.

Ông Hambro cho biết, BlackRock Inc. nhận định rằng, xu hướng trong dài hạn của giá vàng vẫn là đi lên, dù dự báo giá kim loại quý này sẽ tiếp tục có những biến động trong ngắn hạn do thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ và lãi suất.

Ảnh minh họa: Economictimes

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,021 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,084 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Giá bạc tại Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 2,015 - 2,371 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với thương hiệu DOJI, giá bạc được niêm yết ở mức 2,081 - 2,165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)

Trên thị trường thế giới, giá bạc được niêm yết ở mức 56,87 USD/ounce (mua vào), và 57,12 USD/ounce (bán ra).