Giá vàng hôm nay 17-10: SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng miếng SJC ở mức 140,9 – 143,9 triệu đồng/lượng; thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,8 – 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch mua – bán lần lượt ở mức 4 triệu đồng/lượng và 4,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,1– 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới không điều chỉnh nhiều so với hôm qua

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.164 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giao ngay gần như đi ngang vào cuối phiên giao dịch gần nhất. Giá dầu thô tăng mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ nhích lên đã bù đắp tác động hỗ trợ từ đồng đô la suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn. Đà tăng của vàng lên gần 4.200 USD/ounce không được duy trì khi giá năng lượng cao làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Thị trường đang chờ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, gồm số liệu khởi công nhà ở tháng 9, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 10. Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo lạm phát PCE tháng 9, dự kiến công bố ngày 29-10 sẽ là những yếu tố quan trọng định hướng chính sách tiền tệ. Lợi suất thực giảm có thể hỗ trợ giá vàng, nhưng áp lực lạm phát từ giá năng lượng có nguy cơ củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế đà phục hồi.

Về kỹ thuật, vùng 4.185–4.201 USD/ounce là ngưỡng kháng cự quan trọng của vàng. Nếu vượt vùng này, giá có thể hướng tới 4.218 USD và 4.240 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, các ngưỡng hỗ trợ nằm tại 4.148 USD, 4.132 USD và 4.111 USD/ounce.