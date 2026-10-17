Giá vàng hôm nay 17/10 cập nhật mới nhất. Ảnh: THX/TTXVN

Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nhẫn, vàng DOJI, vàng PNJ, vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K, vàng 10K, vàng hôm nay 17/10 tăng hay giảm? Giá vàng hôm nay 17/10 bao nhiêu một lượng?

Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 17/10 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng trong nước

Chiều 16/10, giá vàng SJC điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 16h5 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 138,6 - 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).