Giá vàng hôm nay 17/10 cập nhật mới nhất
TTXVN liên tục cập nhật giá vàng thế giới và trong nước các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn, vàng miếng, vàng Rồng Thăng Long, vàng SJC, vàng DOJI, PNJ, vàng 9999, vàng 24K, vàng 24K.
Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nhẫn, vàng DOJI, vàng PNJ, vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K, vàng 10K, vàng hôm nay 17/10 tăng hay giảm? Giá vàng hôm nay 17/10 bao nhiêu một lượng?
Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 17/10 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:
Giá vàng trong nước
Chiều 16/10, giá vàng SJC điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.
Cập nhật lúc 16h5 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.
Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 138,6 - 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/gia-vang-hom-nay-17-10-cap-nhat-moi-nhat/440796.html