Giá vàng hôm nay 16/11: Vàng SJC tăng, giảm bao nhiêu?

Cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay 16/11. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Sáng 16/11, giá vàng trong nước không thay đổi so với cuối tuần qua.

Lúc 8h40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần qua, mức giá này không đổi.

Giá bạc được điều chỉnh giảm. Lúc 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,462 - 1,507 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,02% so với cuối tuần qua.

Trong khi đó, mở cửa phiên châu Á sáng nay, giá vàng thế giới được điều chỉnh giảm. Theo Kitco lúc 8h35 phút sáng 16/11, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.869 USD/ounce, giảm 0,31% so với phiên trước.

Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh khi giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt đi xuống. Vàng miếng SJC giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, rời xa mốc 140 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới mất khoảng 4,5%, hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6/2026. Đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ là những yếu tố chính gây sức ép lên kim loại quý.

Trong tuần qua, nhu cầu mua vàng từ Trung Quốc và hoạt động tích lũy của các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ thị trường. Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua thêm khoảng 25,8 tấn vàng trong tháng 10/2026. Đây là lượng vàng mua vào trong một tháng lớn nhất của ngân hàng này trong vòng 3 năm.

Dù chưa đủ sức đảo ngược xu hướng giảm trong ngắn hạn, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cho thấy nhu cầu tích lũy kim loại quý vẫn được duy trì. Đây có thể tiếp tục là yếu tố nâng đỡ giá vàng trong bối cảnh thị trường chịu sức ép từ chính sách tiền tệ của Mỹ.