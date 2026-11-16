Giá vàng hôm nay (16-11): Đi ngang

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của tất cả các thương hiệu đều đi ngang so với sáng qua.

Cụ thể, Giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng giao dịch ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (16-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đi ngang ở tất cả các thương hiệu.

Giá vàng hôm nay (16-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn đứng yên. Ảnh minh họa: Phunutoday.vn

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 133,3- 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 133,5- 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với sáng qua

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 134,5- 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.885,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Khảo sát hàng tuần của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall nghiêng rõ về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm trong tuần từ ngày 16 đến 20-11-2026. Trong 13 chuyên gia tham gia, 62% dự báo vàng giảm, 23% cho rằng giá đi ngang hoặc chưa rõ xu hướng, và chỉ 15% kỳ vọng giá tăng trở lại. Tâm lý bi quan chiếm ưu thế sau khi vàng liên tục mất các mốc hỗ trợ và rơi xuống dưới 3.900 USD/ounce.

Ảnh minh họa: kitco.com

Theo ông Waleed Said, chuyên gia phân tích tại GivTrade, lạm phát vẫn cao và khó quay về mục tiêu 2%, nên thị trường đã dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Ông cho rằng chính sách tiền tệ còn phải thắt chặt hơn nữa mới kiểm soát được tình hình, và đợt tăng lãi suất ngày 9-12 chỉ là điểm khởi đầu. Khi thị trường kỳ vọng Fed thắt chặt thêm, vàng là tài sản đầu tiên bị định giá lại.

Nhà đầu tư cá nhân cũng bớt lạc quan. Trong 160 lượt bình chọn, 42% dự báo giá tăng, 38% dự báo giảm và 21% cho rằng thị trường đi ngang hoặc tích lũy. So với tuần trước, tỷ lệ dự báo tăng giảm mạnh từ 68% xuống 42%, còn nhóm dự báo giảm tăng từ 15% lên 38%. Dù vậy, nhóm kỳ vọng giá phục hồi vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Thị trường hiện đang ngóng đợi loạt dữ liệu kinh tế và tín hiệu chính sách của Mỹ trong tuần này. Mở đầu tuần, ngày 16-11, thị trường theo dõi chỉ số sản xuất Empire State và các phát biểu của quan chức Fed. Ngày 17-11, doanh số bán lẻ Mỹ được công bố. Sự kiện đáng chú ý nhất là biên bản cuộc họp của Fed vào ngày 18-11, khi giới đầu tư tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình lãi suất. Ngày 19-11, thị trường đón chỉ số sản xuất Philly Fed và số liệu trợ cấp thất nghiệp. Tuần khép lại với chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan vào ngày 20-11.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,492 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,538 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,484 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,551 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,488 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,555 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 48,59 USD/ounce.