Giá vàng hôm nay 16.11: Chờ niêm yết đầu tuần sau những phiên biến động

Bước sang tuần mới, điều cần theo dõi là mức giá doanh nghiệp sẽ công bố khi mở cửa giao dịch. Bảng gần nhất cho thấy khoảng cách hai chiều vẫn lớn, khiến người mua ngắn hạn cần cân nhắc cả giá bán lại thay vì chỉ nhìn mức bán ra.

Hình minh họa

Bảng vàng trong nước tham chiếu ngày 15.11

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 15.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 04:36 ngày 16.11.2026 chưa có bảng giá mới được xác minh đầy đủ từ doanh nghiệp.

Đơn vị: triệu đồng/lượng. Cột biến động đối chiếu ngày 15.11 với 14.11, theo thứ tự mua/bán; không phải biến động ngày 16.11.

Riêng dữ liệu PNJ cho biết lần thay đổi giá gần nhất là ngày 14.11; các mức này tiếp tục được dùng làm tham chiếu. Việc bảng công bố trùng giá không xác nhận thị trường ngày 16.11 đã đi ngang.

Ở mức 134,5–137,5 triệu đồng/lượng, chênh mua bán vàng miếng SJC là 3 triệu đồng/lượng. Với nhẫn trơn PNJ, khoảng cách lên tới 4,2 triệu đồng/lượng. Đây là phần chi phí đáng kể nếu mua rồi bán lại trong thời gian ngắn.

Vàng thế giới còn chờ phiên mới

Báo giá XAU/USD giao ngay gần nhất được xác minh ở 3.884,77 USD/ounce troy, cập nhật lúc 04:59 ngày 14.11 theo giờ Việt Nam, thuộc phiên quốc tế ngày 13.11.

Các mức trên không phải diễn biến giá trong ngày 16.11. Chưa tính chênh lệch vàng trong nước với thế giới do chưa chốt bộ tỷ giá quy đổi cùng thời điểm.

Triển vọng: Lãi suất tiếp tục là yếu tố cần theo dõi

Thông tin kinh tế cuối tuần cho thấy lạm phát Mỹ và kỳ vọng chính sách tiền tệ vẫn gây sức ép lên vàng. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý, trong khi lực mua sau những phiên giảm có thể tạo các nhịp hồi.

Nếu đồng USD và lợi suất trái phiếu duy trì sức mạnh khi thị trường mở cửa trở lại, khả năng phục hồi của vàng có thể bị hạn chế. Ngược lại, sự dịu xuống của kỳ vọng lãi suất có thể hỗ trợ giá.

Với thị trường trong nước, cần chờ bảng niêm yết mới và sức mua thực tế trong ngày 16.11. Chưa đủ cơ sở để khẳng định vàng miếng và vàng nhẫn sẽ cùng tăng hoặc giảm.