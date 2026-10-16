Giá vàng hôm nay 16-10: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đi ngang

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,6 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua – bán ở mức 4,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định so với cùng thời điểm giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 19,8– 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,6 – 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới phục hồi nhẹ sau phiên bán tháo trước đó

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.163 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày 15-10 tại Mỹ, nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, đồng Đô la suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn phục hồi. Diễn biến này giúp kim loại quý lấy lại đà tăng sau đợt bán tháo trong phiên trước đó do lo ngại lạm phát. Dù chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu chính phủ vẫn giảm. Theo thị trường, những lo ngại về các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang gánh khoản nợ lớn đã thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang trái phiếu kho bạc.

Tại Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bổ sung 23 tấn vàng vào dự trữ trong tháng 9. Cùng thời điểm, các quỹ ETF vàng tại nước này ghi nhận dòng vốn chảy vào mạnh, khép lại quý III với kết quả tích cực.

Theo Ray Jia, Trưởng bộ phận nghiên cứu Trung Quốc tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các kỳ nghỉ lễ và lễ hội gần đây cũng thúc đẩy nhu cầu mua trang sức, vàng thỏi và tiền xu khi giá vàng hạ nhiệt. Trong bản cập nhật thị trường vàng Trung Quốc mới nhất của WGC, ông Jia nhận định giá vàng giảm trong tháng 9 đã thu hẹp mức tăng của kim loại quý trong quý III, song vàng vẫn ghi nhận mức tăng trong cả quý.