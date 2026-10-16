Giá vàng hôm nay 16/10 cập nhật mới nhất. Ảnh: THX/TTXVN phát

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Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 16/10 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng trong nước

Chiều 15/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 140,30 – 143,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này không đổi so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long được niêm yết ở mức 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Trong phiên giao dịch 15/10, giá vàng tại châu Á phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần ghi nhận ở phiên trước đó do đồng USD suy yếu.

Vào lúc 13 giờ 44 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.134,08 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/10 trong phiên 14/10. Giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 1,2% lên 4.155,50 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 56,08 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 0,3% xuống 1.602,42 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Sự suy yếu của đồng USD trong phiên này đã giúp vàng, vốn được định giá bằng đồng tiền này, trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Kyle Rodda, Chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định rằng thị trường hiện nay đang phản ánh sự bất ổn xung quanh chính sách lãi suất của Mỹ, từ đó dẫn đến những biến động ngắn hạn.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng tốc trong tháng 9 do giá xăng tăng mạnh. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược khoảng 32% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào cuối tháng này, cao hơn mức 22% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly, cho rằng Fed có thể sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất ngắn hạn, dù bà phát đi tín hiệu rằng chưa cần thiết phải nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 tới. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Fed Michelle Bowman nhận định vẫn còn thời gian để theo dõi tình hình trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào.

Mặc dù vàng được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng mặt bằng lãi suất cao hơn lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do vàng không tạo ra lãi suất.