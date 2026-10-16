Giá vàng hôm nay 16.10.2026: Vàng thế giới vượt 4.170 USD/ounce

Đà phục hồi của vàng quốc tế là diễn biến đáng chú ý trước giờ thị trường trong nước mở cửa. Tuy nhiên, hướng điều chỉnh của các doanh nghiệp còn phải chờ bảng niêm yết mới, nhất là khi khoảng cách giữa giá mua và bán vẫn khá rộng.

Hình minh họa.

Vàng miếng: Cập nhật gần nhất ngày 15.10

Tại SJC, DOJI và PNJ, mức bán vàng miếng được công bố cuối ngày 15.10 là 143,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có cùng giá bán nhưng giá mua thấp hơn.

Đơn vị: triệu đồng/lượng.

Các mức giá trên thuộc ngày 15.10, không phải kết quả khảo sát sáng 16.10. Riêng Phú Quý sử dụng bản công bố buổi sáng, khác thời điểm với các dòng còn lại.

Vàng nhẫn có bảng giá riêng

Đơn vị: triệu đồng/lượng. Dữ liệu cuối ngày 15.10.

Nhẫn SJC có chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng; hai sản phẩm nhẫn còn lại trong bảng có khoảng cách 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới phục hồi, triển vọng vẫn phụ thuộc USD

Rạng sáng 16.10, vàng giao ngay XAU/USD được ghi nhận ở 4.170,64 USD/ounce, tăng 65,31 USD, tương đương 1,59% so với mức đóng cửa trước mà bảng giá sử dụng. Đây là báo giá thời gian thực, không phải giá đóng cửa.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt đã hỗ trợ vàng phục hồi trong ngày 15.10. Nếu hai yếu tố này tiếp tục suy yếu, kim loại quý có thể giữ được lực đỡ. Ngược lại, áp lực lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao kéo dài vẫn có thể khiến đà tăng chững lại. Trong nước, chưa thể khẳng định giá sẽ tăng tương ứng trước khi doanh nghiệp công bố niêm yết mới.