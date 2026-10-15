Giá vàng hôm nay 15/10 cập nhật mới nhất. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nhẫn, vàng DOJI, vàng PNJ, vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K, vàng 10K, vàng hôm nay 15/10 tăng hay giảm? Giá vàng hôm nay 15/10 bao nhiêu một lượng?

Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 15/10 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng trong nước

Chiều 14/10, giá vàng SJC vẫn được giữ nguyên so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 16h50 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này không đổi so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 138,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Trong phiên giao dịch ngày 14/10, giá vàng trên thị trường châu Á gần như đi ngang khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ để tìm kiếm manh mối về lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 13 giờ 42 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.151,51 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2026 của Mỹ cũng giữ mức ổn định 4.174,90 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,2% xuống 58,73 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,3% xuống 1.658,64 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,7% lên 1.133,53 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Ilya Spivak, người đứng đầu bộ phận vĩ mô toàn cầu tại nền tảng tài chính Tastylive, nhận định: "Thị trường hiện không có biến động lớn mà chỉ dao động trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, việc giá vàng giữ được mức ổn định trong lúc giá dầu đi lên cho thấy kim loại quý này đang chờ đợi động lực để tăng giá".

Giá dầu thế giới đã ghi nhận đà tăng sau khi Bộ Năng lượng Saudi Arabia thông báo một tòa nhà hành chính của tập đoàn quốc doanh Saudi Aramco tại thành phố Dhahran bị tấn công, trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và lực lượng Houthi gia tăng.

Về triển vọng thị trường, ông Spivak cho biết thêm nếu báo cáo CPI, cùng với chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ của Mỹ dự kiến công bố ngày 15/10, phản ánh đà tăng trưởng kinh tế suy yếu, giới đầu tư có thể giảm kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo, khi đó giá vàng sẽ có cơ hội bứt phá.

Liên quan đến định hướng chính sách, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams mới đây tái khẳng định quan điểm Fed có thể cần tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay để kiểm soát lạm phát. Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng thời gian qua cho thấy sức mạnh của nền kinh tế, thay vì do kỳ vọng lạm phát tăng cao.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự đoán có khoảng 22% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng này và 90% khả năng cơ quan này thực hiện một đợt tăng vào tháng 12. Dù vàng thường được xem là công cụ phòng trừ rủi ro lạm phát, song môi trường lãi suất cao có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.