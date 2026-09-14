Giá vàng hôm nay (14/9): Tiếp tục được điều chỉnh

Giá vàng trong nước liên tục biến động

Ghi nhận tại cửa hàng SJC, PNJ Hà Nội, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu giá vàng miếng chiều nay giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp đưa giá mua vào về 142,6 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 145,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trái với xu hướng giảm chiếm ưu thế trên thị trường, DOJI vẫn giữ được sắc tăng trong phiên chiều. Cả hai chiều mua vào và bán ra cùng cao hơn 200.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua. Hiện DOJI mua vàng miếng ở mức 143,2 triệu đồng/lượng và bán ra 146,2 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng giảm tới 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Sau nhịp giảm mạnh, giá mua vào còn 143,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra lùi về 145 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Chiều nay, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng đảo chiều hạ 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K được niêm yết ở mức 142,8 146,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

DOJI đang đưa giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 lên mức 142,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Giá bán ra đạt 146,8 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách mua - bán 4 triệu đồng/lượng.

Với Phú Quý, nhẫn tròn 9999 chiều nay giao dịch trong khoảng 142,6 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều hiện ở mức 3,1 triệu đồng/lượng.

Riêng SJC, giá nhẫn 9999 đang thấp hơn một số thương hiệu ở cả hai chiều. Giá mua vào chiều nay ở mức 142,1 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 145,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.322 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ hôm nay ngày 14/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.322 USD/ounce, giảm mạnh 26 USD/ounce so với thời điểm cuối tuần qua và giảm 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới giao dịch chật vật quanh mức 4.300 USD/ounce vào sáng nay, sau 3 tuần giảm liên tiếp. Đà giảm của giá vàng do chịu áp lực từ giá dầu tăng vọt và dự đoán về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Dự báo giá vàng

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, vàng đang chịu sức ép khi giá năng lượng tăng và kỳ vọng lãi suất đi lên trước các cuộc họp của Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Lợi suất tăng khiến sức hấp dẫn của vàng giảm xuống do kim loại quý này không mang lại lãi suất.

Dù vậy, ông cho rằng những nhịp giảm của vàng vẫn có thể thu hút lực mua, bởi nhà đầu tư tiếp tục xem vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh địa chính trị và chính sách tiền tệ còn nhiều biến động.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất được củng cố sau khi số liệu công bố tuần trước cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ tăng tốc trong tháng 8. Một chỉ số quan trọng phản ánh lạm phát cơ bản cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong bốn tháng.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư ở khoảng 87%. Trước khi dữ liệu lạm phát được công bố, xác suất này mới ở khoảng 67%.

Không chỉ Fed, BOJ cũng được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất vào thứ Sáu. Lạm phát dai dẳng cùng tăng trưởng kinh tế tương đối ổn định đang làm gia tăng khả năng nhiều ngân hàng trung ương lớn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo Kitco News, tuần này, các ngân hàng trung ương sẽ trở lại vị trí trung tâm, và trong khi quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đứng đầu danh sách, Anh và Nhật Bản cũng sẽ đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ của họ trong một lịch trình tin tức kinh tế ngắn gọn kéo dài hai ngày.