Giá vàng hôm nay 12/11: Giá vàng thế giới lao dốc kéo giá vàng trong nước tuột khỏi mốc 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 12/11 cập nhật mới nhất. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Sáng 12/11, giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Lúc 8h40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này giảm 1 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng được điều chỉnh giảm. Lúc 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,591 - 1,630 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,98% so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới tiếp đà sụt giảm trong phiên 11/11, khi số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến và các tuyên bố cứng rắn từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đẩy đồng USD lên giá, đồng thời làm tăng khả năng về một đợt nâng lãi suất mạnh tay hơn vào tháng tới.

Theo đó, vào lúc 1 giờ 51 phút ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,1% xuống 3.986,79 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng chốt phiên giảm 0,7%, đứng ở mức 4.000,50 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã mất 3% trong phiên 10/11.

Thị trường vàng chịu áp lực lớn sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 tăng 0,4%, vượt mức dự báo 0,3% của các chuyên gia kinh tế. Công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định thị trường đang diễn giải dữ liệu này như một cơ sở để Fed thực hiện các đợt nâng lãi suất cao hơn tại cuộc họp tháng 12 tới.

Trước đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết nếu lạm phát lõi tháng 10 duy trì ở mức 0,3%, ông sẽ cân nhắc phương án nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm vào tháng tới. Sau báo cáo CPI, thị trường hiện định giá xác suất Fed nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 ở mức 87%, trong khi tỷ lệ đặt cược cho mức tăng 0,5 điểm phần trăm đã vọt từ mức 0% lên gần 13%.

Diễn biến này đã đẩy chỉ số đồng USD vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Một đồng bạc xanh mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Đồng thời, lãi suất tăng cao cũng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, khiến kim loại quý mất đi sức hấp dẫn so với các kênh đầu tư có hưởng lãi suất.

Dù vậy, đà giảm của vàng vẫn được kìm giữ phần nào nhờ lực mua từ Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới - và hoạt động tích lũy của các ngân hàng trung ương khác.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,7% lên 51,88 USD/ounce.