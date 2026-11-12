Giá vàng hôm nay (12-11): Đồng loạt giảm mạnh. Ảnh: phuquy.com.vn

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu giảm mạnh so với sáng qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 136,7 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (12-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay giảm mạnh ở các thương hiệu so với sáng qua. Giá bán ra vàng nhẫn cao nhất niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng niêm yết ở mức 3.989 USD/ounce, giảm hơn 44 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 124,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Việc đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce sau hai tuần duy trì trên mức này làm dấy lên lo ngại về một làn sóng bán tháo mới. Các chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể giảm về ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Áp lực giảm giá gia tăng sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho thấy lạm phát tháng 10 tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3%. Lạm phát cơ bản cũng tăng 0,3%, vượt mức dự báo 0,2%. Những số liệu này củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm là 13,2%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên tiếp tục gây sức ép đối với giá vàng.

Ông Bark Melek, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại TD Securities, dự báo giá vàng có thể quay về ngưỡng hỗ trợ 3.900 USD/ounce. Theo ông, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng nhưng có thể không đủ bù đắp sự suy yếu của nhu cầu đầu tư.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,613 - 1,663 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,589 - 1,636 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 1,606 - 1,673 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 51,7 USD/ounce.