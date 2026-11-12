Giá vàng hôm nay 12/11 cập nhật mới nhất. Ảnh: THX/TTXVN phát

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Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 12/11 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng trong nước

Chiều 11/11, giá vàng SJC đảo chiều hồi phục lên mốc 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cập nhật lúc 16h50 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 11/11, sau khi giảm gần 3% trong phiên trước đó. Tuy nhiên, đà phục hồi bị hạn chế do số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng tới, gây sức ép lên giá kim loại quý này.

Vào lúc 6 giờ 37 phút GMT (13 giờ 37 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên 4.057,33 USD/ounce, sau khi giảm gần 3%, xuống 4.017,21 USD/ounce trong phiên ngày 10/11. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ cũng tăng 0,9%, lên 4.065,40 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,9%, lên 53,01 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 2,5%, lên 1.050,05 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định giá vàng đang phục hồi mang tính kỹ thuật sau đợt giảm mạnh trước đó, khi các nhà đầu tư đặt cược vào xu hướng giảm tranh thủ chốt lời và chờ đợi những yếu tố mới có thể tác động đến thị trường. Theo ông, số liệu lạm phát cao và những phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed đã làm gia tăng kỳ vọng về việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tỷ lệ dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12 đã tăng mạnh trong phiên 10/11, sau khi số liệu cho thấy lạm phát Mỹ trong tháng 10 tăng cao hơn dự kiến và các nhà hoạch định chính sách phát tín hiệu sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 là 100%, so với mức 84% trước khi số liệu lạm phát được công bố.

Mặc dù vàng thường được coi là tài sản giúp phòng ngừa rủi ro lạm phát, lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi này, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư.

Bà Soni Kumari, chuyên gia phân tích tại ngân hàng ANZ, cho rằng những diễn biến tích cực tại Trung Đông có thể hỗ trợ giá vàng thông qua việc làm giảm áp lực lạm phát. Tuy nhiên, nhìn chung, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn chưa tạo ra môi trường thuận lợi cho thị trường vàng.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman ngày 10/11 tiếp tục nhấn mạnh rằng việc đưa lạm phát xuống thấp vẫn là ưu tiên hàng đầu của Fed, cùng quan điểm với nhiều nhà hoạch định chính sách.