Giá vàng hôm nay 12/10: Vàng SJC tăng, giảm bao nhiêu?

Cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay 12/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Lúc 8h40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần qua, mức giá này không đổi.

Giá bạc được điều chỉnh tăng. Lúc 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,119 - 2,185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,18% so với cuối tuần qua.

Giá vàng thế giới ít biến động trong phiên giao dịch sáng 12/10, khi giới đầu tư chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này để tìm kiếm manh mối về bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Cuộc tấn công sân bay ở Saudi Arabia cũng chưa tác động nhiều tới giá vàng thế giới.

Theo đó, vào lúc 7 giờ 10 phút sáng 12/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.200,23 USD/ounce, sau khi đã chạm mức cao nhất một tuần vào ngày 9/10. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 nhích tăng 0,2% và đứng ở mức 4.225,50 USD/ounce.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã mở nhiều đợt tấn công nhằm vào Saudi Arabia trong tuần qua, bao gồm cả vụ tập kích vào Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh ngày 10/10 khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất ở Saudi Arabia trong hơn 1 thập kỷ.

Tâm điểm của thị trường tuần này dồn vào báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào ngày 14/10 (giờ địa phương), theo sau là Chỉ số giá sản xuất (PPI) và dữ liệu doanh số bán lẻ vào một ngày sau đó.

Sau khi Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9, giới giao dịch hiện đang đánh giá các kịch bản thắt chặt tiền tệ tiếp theo. Công cụ FedWatch của CME Group dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 hiện ở mức thấp (khoảng 18%), nhưng khả năng có một đợt tăng vào tháng 12 lên tới 84%.

Giá vàng luôn nhạy cảm với diễn biến lãi suất. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, khiến các tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng đang đối mặt với nhiều lực cản. Niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã sụt giảm trong đầu tháng 10 khi chi phí sinh hoạt leo thang do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Cùng với đó, Cơ quan của Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới có thể chậm lại còn 2,6% trong năm 2026 (so với mức 2,9% của năm ngoái), do cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông đang đặt nền kinh tế toàn cầu vào trạng thái đầy thách thức.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 61,08 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 0,4% lên 1.693,51 USD/ounce.