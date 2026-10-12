Giá vàng hôm nay (12-10): Tiếp tục đứng yên

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng ở các thương hiệu giữ ổn định trong 24 giờ qua.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 141 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 12-10 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cụ thể, 2 thương hiệu SJC và PNJ cùng giao dịch ở ngưỡng 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 140,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 141 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,8 triệu đồng/lượng, ổn định so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.190,6 USD/ounce (tương đương 132,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Tuần qua, thị trường vàng giao dịch nhìn chung trầm lắng gần như suốt tuần. Sau đợt tăng nhẹ đầu tuần, kim loại quý lại quay đầu giảm. Nguyên nhân là do áp lực của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ mạnh lên, cùng với biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách vẫn cho rằng cần phải tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm nay.

Với đợt hồi phục cuối tuần qua, đa phần các chuyên gia và giới đầu tư đã lạc quan hơn về triển vọng thị trường kim loại quý tuần này. Theo nhiều chuyên gia, nếu quan hệ Mỹ - Iran được duy trì trạng thái hiện tại, Tổng thống Mỹ quyết định không không kích Iran một lần nữa cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, thì lĩnh vực năng lượng có thể giảm và kim loại sẽ tăng giá.

14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với một nửa số chuyên gia Phố Wall một lần nữa nghiêng về quan điểm lạc quan sau hiệu suất tích cực của vàng trong tuần qua. Cụ thể, 7 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi chỉ có 2 người dự đoán kim loại quý này sẽ giảm. 5 nhà phân tích còn lại cho biết, họ không thể dự đoán hướng đi của vàng, hoặc dự đoán giá sẽ dao động đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 206 phiếu bầu. Kết quả cho thấy, 93 nhà đầu tư cá nhân dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 77 người khác dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 36 nhà đầu tư còn lại dự kiến giá vàng sẽ đi ngang trong tuần này.

Tuần này, dữ liệu lạm phát sẽ là tâm điểm chú ý với việc Mỹ công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,116 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,181 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,795 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,863 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,799 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,867 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 60,68 USD/ounce.