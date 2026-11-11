Giá vàng hôm nay 11/11: Lao dốc, mất hơn 100 USD/ounce

Giá vàng thế giới lao dốc do chịu áp lực từ dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12.

Cả chỉ số giá tiêu dùng chung và chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi đều tăng cao hơn dự báo của các nhà kinh tế trong tháng 10, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và gây thêm áp lực lên kim loại quý sau đợt tăng giá hôm 9/11.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức đã tăng tốc trong quý III/2026. Tổng lượng vàng mua vào đạt 321 tấn, cao hơn 42% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa mức trung bình 227 tấn của 5 năm gần đây.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Các nhà phân tích tại ANZ mô tả diễn biến giao dịch vàng trong tuần trước là biến động mạnh, phản ánh những bất ổn xoay quanh tình hình kinh tế và các diễn biến chính trị. Những diễn biến trái chiều phản ánh sự thay đổi trong đánh giá của thị trường về chính sách tiền tệ, tình hình địa chính trị và hoạt động kinh tế.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 11/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,9 - 140,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 136,7- 140,7 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.034 USD/ounce, giảm 104 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày gần đây. (Ảnh: kitco).

Trong ngắn hạn, thị trường vàng thế giới chịu tác động từ kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ, đồng USD và nhu cầu tài sản an toàn. Đồng bạc xanh mạnh lên hoặc lợi suất trái phiếu tăng có thể tạo áp lực lên kim loại quý. Ngược lại, sự suy yếu của hai yếu tố này thường hỗ trợ giá vàng. Những thay đổi trong dữ liệu kinh tế và tâm lý nhà đầu tư có thể khiến giá biến động theo cả hai chiều.

Nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn chưa thực sự hình thành đáy. Nếu giá kim loại quý xuyên thủng ngưỡng 3.975 USD/ounce, áp lực giảm có thể gia tăng, với vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 3.935 USD/ounce.