Giá vàng hôm nay (11-11): Đồng loạt giảm

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đều giảm so với sáng qua.

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 137,9 - 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (11-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với giá vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đảo chiều giảm nhẹ ở hầu hết các thương hiệu. Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI đứng yên.

Giá vàng hôm nay (11-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm tại hầu hết các thương hiệu. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 136,7 - 140,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng, không đổi so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 136,1 - 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 137,4 - 140,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.033,8 USD/ounce, giảm 107,6 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Giá vàng giao ngay giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày 10-11 tại Mỹ, chịu áp lực từ dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12. Cả chỉ số giá tiêu dùng chung và chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi đều tăng cao hơn dự báo của các nhà kinh tế trong tháng 10, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và gây thêm áp lực lên kim loại quý sau đợt tăng giá hôm 9-11.

Ảnh minh họa: kitco.com

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức đã tăng tốc trong quý III-2026. Tổng lượng vàng mua vào đạt 321 tấn, cao hơn 42% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa mức trung bình 227 tấn của 5 năm gần đây.

Theo báo cáo thị trường được cung cấp, dù mới phục hồi, giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Các nhà phân tích tại ANZ mô tả diễn biến giao dịch vàng trong tuần trước là biến động mạnh, phản ánh những bất ổn xoay quanh tình hình kinh tế và các diễn biến chính trị. Những diễn biến trái chiều phản ánh sự thay đổi trong đánh giá của thị trường về chính sách tiền tệ, tình hình địa chính trị và hoạt động kinh tế.

Nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo lạm phát sắp tới, các dữ liệu thị trường lao động và diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đồng USD để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,582 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,631 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,572 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,640 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,576 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,644 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 53,11 USD/ounce.