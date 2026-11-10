Giá vàng hôm nay 10/11: Đi lên theo giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 10/11 cập nhật mới nhất. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Sáng 10/11, giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Lúc 8h35 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 300.000 đồng/lượng.

Giá bạc cũng được điều chỉnh tăng. Lúc 8h35 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,599 - 1,648 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,17% so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 9/11 trong bối cảnh đồng USD yếu đi và những lo ngại về lạm phát dịu bớt do giá dầu thô sụt giảm.

Vào lúc 18 giờ 30 phút theo giờ GMT ngày 9/11, tức khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 10/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1% lên mức 4.107,01 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2026 cũng tăng 1%, đóng cửa ở mức 4.114,50 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích thị trường Jim Wyckoff tại American Gold Exchange nhận định, sự suy yếu của đồng USD và giá dầu thô đang làm giảm bớt những lo ngại về lạm phát. Yếu tố này tác động tích cực đến thị trường vàng và bạc, do giới đầu tư kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đồng USD yếu đi giúp vàng, tài sản được giao dịch bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp khả năng nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran, dù các vụ tấn công tàu gần eo biển Hormuz vẫn gây lo ngại về nguồn cung. Kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2/2026, giá năng lượng tăng cao đã thúc đẩy lo ngại lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì quan điểm giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn để kiềm chế áp lực chi phí. Mặc dù là kênh trú ẩn an toàn truyền thống, vàng thường giảm sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao do không sinh lời.

Tuần trước, giá vàng đã tăng khoảng 5% sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ, kết quả làm dấy lên hy vọng chấm dứt xung đột với Iran. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý này chững lại sau khi dữ liệu việc làm khả quan hơn dự kiến của Mỹ được công bố vào ngày 6/11, củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất cao lâu hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư dự báo 82,2% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2026. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố ngày 10/11 và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày 13/11 để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất.

Trong một diễn biến khác, theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương nước này) đã mua thêm khoảng 25,8 tấn vàng để bổ sung vào dự trữ trong tháng 10/2026. Đây là lượng mua hàng tháng lớn nhất trong 3 năm qua.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,8% lên 52,78 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1,8% lên 1.561 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,3% lên 1.026,26 USD/ounce.