Giá vàng hôm nay (10-11): Đảo chiều tăng nhẹ

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 137,7 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 10-11 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với giá vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng trở lại ở tất cả các thương hiệu, giá bán ra cao nhất ở mức 141 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 136,4 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.141,4 USD/ounce, tăng 69,3 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng tăng mạnh gần 2% vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Hai, được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ suy yếu và giá dầu thô giảm mạnh khi các nhà đầu tư phản ứng trước hy vọng mới về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Mỹ-Iran. Sự giảm giá năng lượng đã xoa dịu một số lo ngại về lạm phát trước báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vào thứ Ba, mặc dù số liệu việc làm tốt hơn dự kiến hôm thứ Sáu tiếp tục củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 12. Sự phục hồi rộng rãi trên thị trường chứng khoán Bắc Mỹ và châu Âu cũng phản ánh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau đợt bán tháo do công nghệ dẫn đầu tuần trước.

Giá vàng tiếp tục phục hồi sau những biến động mạnh tuần trước, khi chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ ban đầu đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ xuống thấp hơn, trước khi dữ liệu việc làm khả quan hơn làm sống lại kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Sự sụt giảm giá dầu thô hôm thứ Hai đã giúp bù đắp một phần những lo ngại về chính sách tiền tệ, trong khi đồng đô la Mỹ yếu hơn đã cải thiện sức hấp dẫn tương đối của kim loại quý.

Các báo cáo kinh tế mới nhất của Mỹ tiếp tục cho thấy điều kiện thị trường lao động vẫn ổn định bất chấp chi phí vay tăng cao và sự biến động gần đây của cổ phiếu công nghệ.

Thị trường vẫn đang tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 vào thứ Ba và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào ngày 8-9 tháng 12...

Trong ngắn hạn, thị trường vàng thế giới chịu tác động từ kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ, đồng USD và nhu cầu tài sản an toàn. Đồng bạc xanh mạnh lên hoặc lợi suất trái phiếu tăng có thể tạo áp lực lên kim loại quý; ngược lại, sự suy yếu của hai yếu tố này thường hỗ trợ giá vàng. Những thay đổi trong dữ liệu kinh tế và tâm lý nhà đầu tư có thể khiến giá biến động theo cả hai chiều.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,58 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,629 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,592 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,66 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,596 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,663 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 53,31 USD/ounce, tăng 1,50 USD/ounce.