Giá vàng hôm nay 10-10: SJC bật tăng mạnh

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139,9 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 800.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,3– 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,9 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới bật tăng mạnh

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.193 USD/ounce, tăng 47 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới tăng mạnh nhờ đồng đô la suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm khỏi mức cao trong tuần và hoạt động mua vào khi giá xuống thấp, giúp kim loại quý phục hồi sau đợt bán tháo giữa tuần.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn chịu sức ép từ nguy cơ Fed tăng lãi suất vào tháng 12. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan giảm từ 48,1 điểm trong tháng 9 xuống 46,3 điểm trong tháng 10, trong khi kỳ vọng lạm phát một năm tới tăng lên 4,7% và kỳ vọng dài hạn lên 3,5%.

Thị trường lao động Mỹ cũng phát đi tín hiệu suy yếu khi số việc làm trong tháng 9 chỉ tăng 29.000, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%. Số liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000. Trong khi đó, thị trường dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 khoảng 19% và khả năng tăng ít nhất 0,25 điểm phần trăm trước tháng 12 ở mức 84%.

Các dữ liệu đáng chú ý tiếp theo là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9; chỉ số giá sản xuất (PPI) cùng số liệu giá xuất nhập khẩu. Lạm phát hạ nhiệt có thể hỗ trợ giá vàng, trong khi các chỉ số cao hơn dự kiến sẽ làm gia tăng lo ngại Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Về kỹ thuật, vùng kháng cự gần của vàng giao ngay nằm trong khoảng 4.225–4.233 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể hướng tới các mốc 4.272 USD/ounce và 4.320 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, ngưỡng hỗ trợ gần là 4.184 USD/ounce; nếu xuyên thủng, giá có thể lùi về 4.142 USD/ounce và 4.103 USD/ounce.