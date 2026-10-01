Giá vàng hôm nay 1-10: Vàng trong nước giảm, thế giới chịu áp lực

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140 – 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,3– 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới gặp áp lực

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.152 USD/ounce, giảm 19 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.170 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường vàng tiếp tục chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu tăng, chính sách tiền tệ toàn cầu thắt chặt và đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, Nitesh Shah, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa và Kinh tế vĩ mô tại WisdomTree cho rằng, nhà đầu tư có thể đang quá tập trung vào những khó khăn ngắn hạn mà bỏ qua các yếu tố có thể tạo môi trường thuận lợi cho vàng trong trung hạn.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Shah cho biết lãi suất và lợi suất trái phiếu cao vẫn là những trở ngại đối với vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các yếu tố đẩy lợi suất lên cao cũng có thể củng cố vai trò của vàng như một tài sản tiền tệ thay thế.

Theo ông Shah, lạm phát dai dẳng tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với vàng. Dù kỳ vọng lạm phát trên thị trường tương đối ổn định, người tiêu dùng vẫn cảm nhận rõ áp lực giá và có xu hướng cho rằng lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Ông cho rằng các ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất để kiểm soát nhu cầu, nhưng chính sách tiền tệ khó giải quyết những cú sốc từ phía cung, như gián đoạn địa chính trị trên thị trường hàng hóa hoặc các yếu tố thời tiết. Điều này có thể khiến lạm phát tiếp tục ở mức cao.

Bên cạnh đó, Shah cho rằng vấn đề nợ công và sự suy giảm tính bền vững của nợ đang trở thành câu chuyện lớn hơn đối với thị trường vàng. Trong ngắn hạn, lợi suất trái phiếu cao gây bất lợi cho vàng, nhưng về trung hạn, những áp lực trên thị trường trái phiếu có thể trở thành động lực hỗ trợ kim loại quý.

Về triển vọng giá, ông Shah dự báo vàng sẽ duy trì trên 4.000 USD/ounce trong phần còn lại của năm. Trong 12 tháng tới, ông dự kiến giá vàng có thể ở dưới 5.000 USD/ounce khi lạm phát chậm lại, lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu.