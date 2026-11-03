Giá vàng hồi phục nhưng áp lực vẫn đè nặng

Việc giá vàng giảm về dưới 4.000 USD/ounce vào tuần trước đã thu hút dòng tiền quay trở lại với kim loại quý này. Trong phiên giao dịch ngày 2/11 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay đã quay đầu tăng 71,3 USD mỗi ounce, tương đương mức tăng 1,84%, chốt phiên tại 3.945,7 USD/ounce. Bước sang phiên châu Á, kim loại quý tiếp tục phục hồi nhẹ và tính đến 9h sáng theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh vùng 3.950 USD/ounce.

Giá vàng nhận được sự quan tâm khi giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce

Trong nước, giá vàng đã tăng 1 triệu đồng trong phiên hôm qua và tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng khi mở cửa phiên sáng nay. Theo đó, vàng SJC niêm yết đầu giờ sáng tại 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Các thương hiệu vàng nhẫn 999.9 cũng được điều chỉnh tăng. Nhẫn tròn SJC niêm yết tại 134,0 – 138,0 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo tín Minh Châu 134,5 – 138,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải 135,7 – 139,7 triệu đồng/lượng…

Dù thị trường kim loại quý nhận lại một phần sự quan tâm của giới đầu tư, song các chuyên gia cho rằng viễn cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất vẫn là mối lo ngại. Việc lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.

Không chỉ vậy, nhìn vào diễn biến giá tức thời và những thiệt hại kỹ thuật xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước, một số chuyên gia cho rằng mối đe dọa từ việc tăng lãi suất dường như cũng đang gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Một khi thị trường chứng khoán giảm mạnh, nó cũng có thể gây nên hiệu ứng bán thanh lý các loại tài sản khác để bù đắp cho các cuộc gọi ký quỹ.

Ngoài ra, sự gián đoạn nguồn cung năng lượng cũng đang tạo ra nhu cầu đáng kể đối với đô la Mỹ, bởi vì dầu thô được thanh toán toàn cầu bằng đồng tiền này. Việc giá dầu tăng có thể buộc nhiều quốc gia phải mạnh mẽ bán đồng nội tệ để mua một lượng lớn USD nhằm duy trì hoạt động của lưới điện.

Nhu cầu đối với đô la Mỹ đang tăng lên sẽ hỗ trợ đồng tiền này, trong khi giá năng lượng cao hơn đang thúc đẩy áp lực lạm phát dai dẳng, làm tăng khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và lợi suất trái phiếu cao hơn. Đây được cho là những áp lực vẫn còn đè nặng lên thị trường kim loại quý.