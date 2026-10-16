Giá vàng hồi mạnh khi lợi suất trái phiếu và tỷ giá USD đồng loạt giảm

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/10), khi lợi suất trái phiếu chính phủ xuống thang nhờ vai trò phòng ngừa rủi ro được phát huy và đồng USD suy yếu khi triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng nhẹ.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.171,8 USD/oz, tăng 65,3 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 1,6% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 57,55 USD/oz, tăng 1,79 USD/oz, tương đương tăng 3,2%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 1,5%, đóng cửa ở mức 4.170,1 USD/oz.

Trước phiên tăng này, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần trong phiên ngày thứ Tư do đồng USD tăng giá mạnh, nhưng vẫn duy trì được mốc hỗ trợ quan trọng 4.100 USD/oz.

Giá vàng phục hồi khi đồng USD sụt giá mạnh trở lại, giải tỏa một trong những nguồn áp lực mất giá lớn nhất đối với kim loại quý trong thời gian gần đây. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh giảm 0,54%, đóng cửa ở mức 102 điểm.

USD mất giá khi đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 suy yếu, dù thị trường mới nhận được báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 nóng hơn dự báo của Mỹ vào hôm thứ Tư và báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) được công bố ngày thứ Năm cũng cho thấy áp lực lạm phát gia tăng.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ, PPI tháng 9 tăng 1,3% so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2002, so với mức tăng 0,5% của tháng 8. Số liệu của tháng 8 đã được điều chỉnh tăng so với lần công bố đầu tiên.

So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 6,3%, mức tăng mạnh nhất từ tháng 12/2022 và là một sự tăng tốc mạnh so với mức tăng 5,6% của tháng 8.

Tuy nhiên, sau báo cáo lạm phát này, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng chỉ hơn 28% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, giảm từ mức hơn 30% của phiên ngày hôm trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Theo giới phân tích, đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất vào cuối tháng này vẫn yếu sau các báo cáo CPI và PPI nóng hơn dự báo là do số liệu việc làm tháng 9 và các báo cáo lạm phát chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - của tháng 7 và tháng 8 đều yếu hơn so với kỳ vọng. Từ nay đến cuộc họp ngày 27-28/10 của Fed, sẽ không có thêm báo cáo lạm phát hay việc làm nào nữa.

Ngoài ra, phát biểu ngày thứ Năm, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly, nói rằng việc tăng thêm lãi suất có thể không cần thiết.

Dù vậy, thị trường vẫn đang đặt cược lớn vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, với xác suất gần 93% - theo FedWatch Tool.

Sự hồi phục của giá vàng phiên này còn được hỗ trợ bởi cú giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Thị trường trái phiếu chính phủ hồi phục khi các trái phiếu này phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn giữa lúc giới đầu tư bán tháo cổ phiếu liên quan tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 10 điểm cơ bản, còn 5,089%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 9 điểm cơ bản, còn 5,428%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,757%.

“Tôi cho rằng sau khi đón nhận báo cáo CPI nóng hơn dự báo vào ngày hôm qua, thị trường đã lường trước được số liệu PPI cũng sẽ nóng. Cùng với đó, nhà đầu tư bắt đầu nhận thấy rằng Fed không có nhiều dư địa để tăng lãi suất do tình hình tài khóa của Chính phủ bây giờ, và việc tăng lãi suất thêm nhiều sẽ trở thành một gánh nặng cho nền kinh tế”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Trong phiên ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của giới đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu sẽ hướng tới những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 0,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.053,9 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (16/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á cùng giảm so với đóng cửa của phiên Mỹ.

Lúc 7h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,35%, giao dịch ở mức 4.157 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,4%, còn 57,3 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 130,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.650 đồng (mua vào) và 26.060 đồng (bán ra), giảm 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.