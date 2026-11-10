Giá vàng hạ nhiệt trước áp lực chốt lời

Mua, bán vàng tại cửa hàng vàng Phú Quý. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

ào lúc 13 giờ 18 phút ngày 10/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống 4.124,42 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,5%, lên 4.133,00 USD/ounce.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định đây chỉ là những biến động nhẹ của thị trường, khi giá vàng giảm từ mức đỉnh thiết lập trong phiên trước, nhiều khả năng do áp lực chốt lời.

Tuy nhiên, chuyên gia này phân tích thêm rằng nếu Mỹ tiếp tục duy trì quan điểm không muốn leo thang xung đột tại Trung Đông, khiến giá dầu giảm, điều này sẽ tạo lực đẩy cho giá vàng thông qua những tác động của nó đối với đồng USD, lạm phát và kỳ vọng lãi suất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này cho biết ông có kế hoạch tạm hoãn các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau những lời kêu gọi từ các quốc gia trong khu vực. Diễn biến này đã kéo dài đà giảm của giá dầu sang phiên thứ hai liên tiếp.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến công bố trong ngày 10/11, và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 13/11 để tìm kiếm tín hiệu về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch hiện dự đoán xác suất 84% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12. Lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Cũng trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 53,22 USD/ounce, trong khi giá bạch kim ổn định ở mức 1.577,57 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 10/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).