Giá vàng hạ nhiệt, người mua ùn ùn kéo đến trung tâm vàng ở Trung Quốc

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Những hình ảnh do cư dân mạng chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nhiều lối đi tại chợ Shuibei đông đến mức mọi người gần như không thể di chuyển. Người dùng mạng xã hội liên tục đăng tải những bình luận như: "Người đi mua vàng ở đây còn đông hơn cả ở chợ rau", trong khi các cụm từ như "sôi động" hay "chật kín người" trở thành những từ khóa phổ biến.

Theo truyền thông địa phương, không khí náo nhiệt nhộn nhịp tại chợ Shuibei phần nào phản ánh xu hướng ấm lên âm thầm của thị trường vàng nội địa Trung Quốc.

"Tôi cho rằng mức 4.000 USD/ounce đối với vàng giao ngay là thời điểm mua vào tương đối tốt, với tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận thuận lợi, tiềm năng tăng giá lớn hơn rủi ro giảm giá. Nếu giá vàng tiếp tục giảm, tôi sẽ mua thêm và dự định nắm giữ dài hạn như phần ổn định trong danh mục tài sản của gia đình", một nhân viên văn phòng tại Bắc Kinh họ Li chia sẻ với tờ Global Times ngày 25/10.

Giá vàng vẫn dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce trong phiên 26/10 sau khi trải qua tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2026, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến giá năng lượng.

Trước đà giảm của giá vàng quốc tế, giá trang sức vàng nguyên chất tại một số thương hiệu nội địa Trung Quốc đã được điều chỉnh giảm vào ngày 24/10. Tại Laomiao Gold, giá trang sức vàng nguyên chất niêm yết ở mức 1.196 nhân dân tệ (179,1 USD)/gram, giảm 12 nhân dân tệ so với ngày hôm trước. Tại Chow Sang Sang, giá là 1.200 nhân dân tệ/gram (giảm 6 nhân dân tệ), trong khi tại Chow Tai Fook, giá là 1.202 nhân dân tệ/gram (cũng giảm 6 nhân dân tệ).

Trong khi đó, cách đây khoảng 1 tháng, trang sức bằng vàng nguyên chất của các thương hiệu nội địa Trung Quốc có giá phổ biến khoảng 1.300 nhân dân tệ mỗi gam. Chỉ trong vòng một tháng, giá trang sức vàng đã giảm khoảng 100 nhân dân tệ.

Chuyên gia phân tích Qu Rui tại Dongfang Jincheng lưu ý rằng dữ liệu lạm phát mạnh mẽ của Mỹ đã củng cố kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, qua đó gây áp lực lên giá vàng.

Theo ông Qu Rui, cùng với những bất ổn địa chính trị dai dẳng đẩy giá dầu thô tăng cao, tâm lý lo ngại của thị trường về tình trạng lạm phát khó hạ nhiệt đã tiếp tục tạo áp lực lên giá vàng.

Vào tuần trước, Goldman Sachs ước tính rằng các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua 79 tấn vàng trong tháng 8, cao gấp 4 lần mức trung bình 17 tấn mỗi tháng ghi nhận trước năm 2022. Theo tạp chí Fortune, nếu tính theo số liệu đã điều chỉnh theo mùa trong ba tháng gần nhất, tốc độ mua vào đang đạt mức 85 tấn mỗi tháng.

Goldman Sachs cho rằng Trung Quốc dường như chiếm phần lớn nhu cầu này, với khoảng 25 tấn vàng được mua trong tháng 8. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương), dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 77,47 triệu ounce vào cuối tháng 9, tăng 740.000 ounce so với tháng trước đó. Đáng chú ý, đây cũng là tháng thứ 23 liên tiếp PBoC gia tăng lượng dự trữ vàng.