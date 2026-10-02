Giá vàng hạ nhiệt, người mua châu Á dần trở lại thị trường

Việc giá vàng hạ nhiệt đang trở thành thỏi nam châm thu hút người mua quay trở lại thị trường. Ảnh: THX-TTXVN

Nhu cầu tiêu thụ vàng tại hầu hết các trung tâm giao dịch trọng điểm ở châu Á đã ghi nhận đà phục hồi nhẹ trong tuần này. Việc giá vàng hạ nhiệt đang trở thành thỏi nam châm thu hút người mua quay trở lại thị trường, dù một bộ phận nhà đầu tư vẫn tiếp tục chờ đợi các đợt giảm giá sâu hơn.

Tại Ấn Độ, giá vàng nội địa tuần này đã lùi về mốc 145.538 rupee/10 gram, chạm mức thấp nhất trong gần 2 tháng qua. Ông Harshad Ajmera, đại diện hãng bán buôn JJ Gold House tại thành phố Kolkata (miền Đông Ấn Độ) cho biết đợt điều chỉnh giá này đã kích thích sự quan tâm của người mua, qua đó giúp thị trường giao dịch sôi động hơn và thu hẹp mức chiết khấu từ các đại lý.

Các đại lý Ấn Độ hiện áp dụng mức chiết khấu tối đa 14 USD/ounce so với giá vàng chính thức trong nước, đã bao gồm 15% thuế nhập khẩu và 3% thuế doanh thu. Con số này giảm mạnh so với mức chiết khấu lên đến 43 USD/ounce của tuần trước. Một đại lý tại ngân hàng tư nhân ở Mumbai dự báo giới kinh doanh có thể sẽ bán vàng với mức giá cộng chênh lệch vào tuần tới nếu giá duy trì ở mức hiện tại.

Lực cầu đang nhận được trợ lực lớn khi giới đầu tư và các hãng trang sức tăng cường thu mua trước thềm lễ hội Dussehra trong tháng này và lễ hội ánh sáng Diwali vào đầu tháng 11/2026, những dịp người dân chuộng mua vàng để cầu may mắn.

Tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại quý hàng đầu thế giới, các đại lý đang niêm yết giá vàng thỏi cao hơn từ 5-10 USD/ounce so với giá chuẩn toàn cầu. Theo ông Bernard Sin, Giám đốc khu vực Greater China của MKS PAMP cho biết, nhu cầu của người dân vẫn phụ thuộc lớn vào biến động giá. Người mua thường giao dịch tích cực hơn trong các giai đoạn giá tích lũy hoặc bán tháo. Do đó, việc giá vàng giao ngay trên thế giới khép lại tháng 9/2026 với mức giảm hơn 6% đang tạo đà hỗ trợ vững chắc cho thanh khoản vàng vật chất.

Tại các trung tâm giao dịch khác, nhu cầu cũng khá tích cực. Theo ông Hugo Pascal, chuyên gia giao dịch kim loại quý tại InProved, số liệu hàng tồn kho của các đại lý cho thấy nhu cầu vàng vật chất tại Singapore đang nhích lên. Thị trường này ghi nhận mức giá giao dịch dao động từ thấp hơn 1,5 USD đến cao hơn 1 USD/ounce so với giá chuẩn.

Trong khi đó, thị trường Hong Kong (Trung Quốc) chứng kiến mức giá giao dịch từ thấp hơn 1,5 USD/ounce đến cao hơn 0,5 USD/ounce. Tại Nhật Bản, các đại lý chốt giá bán vàng dao động trong khoảng từ thấp hơn 0,25 USD/ounce đến cao hơn 0,5 USD/ounce so với giá thế giới.