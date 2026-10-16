Giá vàng giao ngay quay đầu giảm

Trước đó, giá vàng tăng trong phiên giao dịch thứ Năm (15/10), hướng tới chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, nhờ sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống. Trong khi đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngay trong tháng này vẫn ở mức thấp, bất chấp dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên 4.153,42 USD/oz, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần ở phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên tăng 1,5%, lên 4.170,10 USD/oz.

Đồng USD giảm 0,5%, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn tham chiếu xuống mức thấp nhất trong ba tuần.

Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định: “Tôi cho rằng thị trường phần lớn đã dự đoán được số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng mạnh sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố ngày hôm qua cao hơn kỳ vọng”.

Theo ông, thị trường đang dần nhận ra rằng Fed phần nào bị hạn chế khả năng hành động bởi tình hình tài khóa, bởi việc nâng lãi suất lên mức cao hơn đáng kể sẽ tạo ra gánh nặng lớn đối với nền kinh tế.

Dữ liệu mới công bố cho thấy giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 9 tăng mạnh nhất trong vòng 4 năm rưỡi do chi phí hàng hóa và dịch vụ gia tăng, phản ánh áp lực lạm phát đang lan rộng ra ngoài nhóm sản phẩm năng lượng. Trước đó, báo cáo CPI cũng ghi nhận giá tiêu dùng tăng nhanh hơn trong tháng 9 do giá xăng tăng mạnh.

Mặc dù các số liệu lạm phát làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, những phát biểu gần đây của các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ đã phần nào làm dịu lo ngại về khả năng tăng lãi suất ngay trong tháng 10.

Mary Daly, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, và Michelle Bowman, Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát, cho rằng việc nâng lãi suất ngay lập tức có thể chưa cần thiết.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối tháng này ở mức khoảng 29%.

Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi các tín hiệu chính sách từ Fed để đánh giá triển vọng lãi suất. Thông thường, lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không mang lại thu nhập từ lãi.

Bên cạnh những yếu tố tác động đến giá vàng trong ngắn hạn, nhu cầu đầu tư tại Trung Quốc tiếp tục ghi nhận những diễn biến đáng chú ý.

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã mua thêm 23 tấn vàng trong tháng 9, mức mua hằng tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023, đưa tổng dự trữ vàng chính thức lên 2.410 tấn, chiếm 8,5% tổng dự trữ quốc gia.

Ray Jia, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường Trung Quốc tại WGC, cho biết đây là tháng thứ 23 liên tiếp PBoC gia tăng dự trữ vàng. Tính chung quý III, lượng vàng mua vào đạt 63 tấn, mức cao nhất trong một quý kể từ quý III/2023. Lũy kế từ đầu năm, ngân hàng trung ương này đã bổ sung 103 tấn vàng.

Cùng với hoạt động mua vàng của PBoC, các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư. Trong tháng 9, lượng vàng nắm giữ của các quỹ tăng thêm 11 tấn, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp, đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên mức kỷ lục 304 tấn.

Tính chung quý III, các quỹ ETF vàng Trung Quốc thu hút 3,9 tỷ USD vốn đầu tư, giúp lượng vàng nắm giữ tăng thêm 27 tấn và tổng tài sản quản lý tăng 13%.

Theo WGC, nhu cầu đầu tư vàng được thúc đẩy bởi xu hướng đa dạng hóa danh mục khi thị trường chứng khoán Trung Quốc suy yếu. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ giảm và hoạt động mua vàng liên tục của PBoC cũng góp phần củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý.

Trên thị trường vàng vật chất, nhu cầu bán buôn phục hồi trong tháng 9 khi giá vàng điều chỉnh giảm, khuyến khích hoạt động mua sắm trước mùa lễ hội. Lượng vàng rút khỏi Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) đạt 92 tấn, tăng 48% so với tháng trước.

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 22% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu vàng trang sức chưa phục hồi hoàn toàn. Tính chung quý III, nhu cầu vàng bán buôn đạt 234 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ.

Nhìn về thời gian tới, WGC đánh giá các điều kiện kinh tế vĩ mô vẫn có thể hỗ trợ nhu cầu đầu tư vàng, trong khi mùa tiêu thụ cao điểm quý IV được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường trang sức. Tuy nhiên, khả năng chi trả hạn chế và niềm tin tiêu dùng còn yếu có thể tiếp tục gây sức ép lên lượng vàng tiêu thụ.