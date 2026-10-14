Giá vàng giao ngay giảm nhẹ trước loạt dữ liệu kinh tế sắp công bố

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho biết thị trường đang trong trạng thái chờ đợi các dữ liệu lạm phát dự kiến được công bố trong tuần này. Theo ông, hoạt động giao dịch có thể trầm lắng trước những sự kiện quan trọng diễn ra vào thứ Tư và thứ Năm, trong đó có bài phát biểu cuối cùng của Chủ tịch Fed trước cuộc họp lãi suất sắp tới.

Cụ thể, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI) và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vào thứ Năm. Những thông tin này sẽ được giới đầu tư theo dõi sát sao nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Liên quan đến diễn biến lợi suất trái phiếu, Thống đốc Fed Christopher Waller nhận định đà tăng gần đây của lợi suất trái phiếu Mỹ phản ánh tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, thay vì kỳ vọng lạm phát gia tăng. Theo ông, kỳ vọng lạm phát vẫn được duy trì ổn định.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 19%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được dự báo ở mức 88%.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không mang lại thu nhập từ lãi. Khi lợi suất của các tài sản khác tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng gia tăng.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu giảm trong phiên thứ Ba và hướng tới phiên giảm đầu tiên sau gần một tuần. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng hạ nhiệt so với các mức đỉnh tương ứng, song vẫn duy trì quanh vùng cao.

Trong bối cảnh đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo những rủi ro từ mức nợ công cao và lợi suất trái phiếu gia tăng, đặc biệt khi áp lực lạm phát do căng thẳng địa chính trị, có thể tiếp tục đẩy lợi suất lên cao hơn.

Theo các chuyên gia phân tích tại Commerzbank, việc tăng lãi suất ngày càng trở thành “con dao hai lưỡi” đối với vàng. Một mặt, lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lợi suất như vàng. Mặt khác, lãi suất tăng cũng khiến gánh nặng tài khóa của nhiều chính phủ lớn hơn, qua đó làm gia tăng những lo ngại về tính bền vững của nợ công.