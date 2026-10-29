Giá vàng giằng co sau cuộc họp Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, trong khi tỷ giá đồng USD lại giảm, khiến giá vàng chịu sự tác động không cùng chiều.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên mua ròng thứ hai liên tiếp sau đợt bán ròng mạnh gần đây.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York 4.068,5 USD/oz, tăng 7 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng gần 0,2% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 54,1 USD/oz, giảm 0,45 USD/oz, tương đương giảm 0,8%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 0,6%, đóng cửa ở mức 4.051,6 USD/oz.

Kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed không có nhiều tác động tới thị trường kim loại quý, bởi việc Fed giữ nguyên lãi suất ở khoảng 3,75-4% đã được thị trường dự báo từ trước, cộng thêm việc tuyên bố sau cuộc họp và buổi họp báo của Chủ tịch Kevin Warsh không có yếu tố gây bất ngờ. Về cơ bản, Fed thừa nhận lạm phát còn cao nhưng chọn cách tiếp cận kiên nhẫn, muốn có thêm dữ liệu kinh tế trước khi có thể đi đến một quyết định tăng lãi suất tiếp theo.

Đồng USD giảm giá trong phiên này, với chỉ số Dollar Index giảm còn dưới 102,2 điểm, từ mức gần 102,4 điểm của phiên ngày hôm trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ biến động không đồng nhất, tăng ở các kỳ hạn dài và giảm ở kỳ hạn ngắn. Lợi suất của các kỳ hạn dài tăng phản ánh mối lo lạm phát cao hơn lâu hơn trong dài hạn trong bối cảnh giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng do cuộc chiến kéo dài ở Vùng Vịnh.

Trong đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 5,026%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 5,354%. Trái lại, lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản, còn 4,704%.

Đồng USD giảm giá là một yếu tố hỗ trợ giá vàng, nhưng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng lại hạn chế mức tăng của giá kim loại quý này. Ngoài ra, giá vàng tiếp tục còn chịu áp lực giảm từ xu hướng tăng và duy trì ở mức cao của giá dầu thô - yếu tố đẩy cao áp lực lạm phát toàn cầu.

Giá dầu Brent tăng 1,3% và giá dầu WTI tăng 2,9% sau khi có thông tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

“Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng vì thị trường chưa thực sự hài lòng với giải thích của ông Warsh về việc giữ nguyên lãi suất ngày hôm nay. Lợi suất tăng sẽ tiếp tục gây áp lực giảm giá lên vàng. Tôi không cho là vàng sẽ bị bán mạnh, nhưng dư địa tăng của giá vàng cũng sẽ eo hẹp”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters.

Trong phiên ngày thứ Năm này, giá vàng có thể biến động nếu báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 của Mỹ mang tới những con số chênh lệch so với dự báo. PCE là thước đo lạm phát chính đối với Fed nên có thể chi phối triển vọng lãi suất Fed.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 78% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, giảm mạnh so với mức gần 85% của ngày hôm trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 1,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.043,4 tấn vàng. Trong hai phiên liên tiếp, quỹ đã mua ròng tổng cộng khoảng 2,7 tấn vàng. Tuy nhiên, quỹ đã bán ròng hơn 17 tấn vàng trong tuần trước.

Đầu giờ sáng nay (28/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á đồng loạt giảm so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm khoảng 25 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,5%, còn 4.023 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 0,5%, còn 53,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 126,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.610 đồng (mua vào) và 26.020 đồng (bán ra), đi ngang so với sáng hôm qua.