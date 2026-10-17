Giá vàng giằng co giữa áp lực lãi suất và lực hỗ trợ từ đồng

Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng

Đầu tuần, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cuối tuần trước. Sang sáng 13/10, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. Đà giảm tiếp tục trong phiên sáng 14/10, đưa giá vàng về mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng.

Trong hai ngày 15 và 16/10, giá vàng miếng SJC duy trì ổn định ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng. Sáng 17/10, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, tính từ đầu tuần đến sáng 17/10, giá vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng thế giới giảm 0,7% trong cả tuần qua, trong bối cảnh các nhà giao dịch cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, sau khi các số liệu lạm phát tại Mỹ được công bố cao hơn dự kiến.

Giá vàng giảm ở hầu hết các phiên giao dịch trong tuần. Kim loại quý đã xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/10 trong phiên 14/10, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed từ các số liệu về lạm phát. Giá vàng giao ngay giảm 1,8% xuống 4.083,94 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 1,7% xuống 4.107,90 USD/ounce.

Đến phiên 15/10, giá vàng tăng hơn 1%, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, trong khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng này vẫn ở mức thấp, dù số liệu lạm phát cao hơn dự kiến. Giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên 4.153,42 USD/ounce, còn giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 1,5%, lên 4.170,10 USD/ounce.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 4.165,12 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng tại Mỹ giao tháng 12/2026 tăng 0,3%, đạt 4.181,10 USD/ounce.

Giá vàng chịu sức ép từ lạm phát Mỹ

Các số liệu lạm phát cao hơn dự kiến tại Mỹ làm gia tăng khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm, gây sức ép lên giá vàng. Tuy nhiên, đồng USD suy yếu và những lo ngại về gánh nặng nợ công đang tạo ra các yếu tố hỗ trợ, khiến triển vọng thị trường kim loại quý vẫn khó đoán định.

Số liệu công bố ngày 15/10 cho thấy chỉ số giá sản xuất của Mỹ trong tháng trước tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi qua. Trước đó, báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng công bố hôm 14/10 cũng cho thấy giá cả đã tăng nhanh hơn trong tháng 9/2026.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, cho rằng các dữ liệu này là "đáng thất vọng", trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, nhận định Fed có thể cần phải tăng lãi suất quyết liệt hơn nếu kỳ vọng lạm phát của công chúng xấu đi đáng kể.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng về các bước đi tiếp theo của Fed. Chủ tịch Fed Kevin Warsh bày tỏ sự lạc quan về tình hình kinh tế Mỹ, nhưng không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về lộ trình lãi suất của Fed.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, phần lớn các nhà giao dịch cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, đồng thời dự báo xác suất 90% cho khả năng lãi suất sẽ tăng vào tháng 12 tới. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn lại có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý vốn không sinh lời này.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, nhận định thị trường đang dần nhận ra rằng Fed phần nào bị hạn chế khả năng hành động do tình hình tài khóa của Mỹ, đồng thời việc tăng lãi suất lên cao hơn nhiều sẽ tạo gánh nặng đáng kể cho nền kinh tế.

Phân tích từ Commerzbank cho rằng việc tăng lãi suất đang ngày càng trở thành “con dao hai lưỡi” đối với vàng. Dù mặt bằng lãi suất cao hơn làm gia tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ các tài sản như vàng, nhưng điều này đồng thời cũng làm gia tăng gánh nặng tài khóa lên chính phủ nhiều nước, từ đó làm trầm trọng thêm những lo ngại về tính bền vững của nợ công.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty tài chính OANDA, nhận định: "Giá vàng đang dao động trong biên độ từ 4.075 USD/ounce đến 4.221 USD/ounce. Áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, khi các số liệu CPI lõi và PPI lõi tháng 9 đều cao hơn dự kiến".

Bên cạnh đó, đồng USD đang hướng tới tuần giảm giá đầu tiên sau 5 tuần, giúp vàng, vốn được định giá bằng đồng tiền này, trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.