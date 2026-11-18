Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng giảm gần 2% trong phiên chiều 18/11 tại châu Á, chạm mức thấp nhất trong hơn một năm. Áp lực giảm đối với kim loại quý này đến từ việc đồng USD mạnh lên cùng khả năng lãi suất tại Mỹ sẽ tăng.

Tính đến 6 giờ 27 phút (13 giờ 27 phút theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,9% xuống 3.777,83 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 vào trước đó trong phiên.

Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 tại Mỹ giảm 2,2% xuống 3.779,50 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định xu hướng giảm của giá vàng chủ yếu xuất phát từ tâm lý thị trường và các yếu tố kỹ thuật. Việc các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tái khẳng định lập trường ủng hộ thắt chặt chính sách tiền tệ, cùng với sự gia tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, đã đẩy đồng USD lên giá.

Đồng USD hiện dao động gần mức cao nhất trong 19 tháng, khiến loại tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh như vàng trở nên đắt hơn đối với người mua bằng các đồng tiền khác.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp ngày 27-28/10 của Fed dự kiến công bố trong ngày để tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách.

Hôm 17/11, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cho biết, Fed có thể sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế áp lực lạm phát. Tuy nhiên, ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Fed cần phải chuyển sang lộ trình chính sách quyết liệt hơn.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường hiện dự báo xác suất 96,7% cho khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tới, trong khi xác suất cho một đợt tăng mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản, chỉ là 3,3%.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, loại tài sản không sinh lời, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này đối với các nhà đầu tư.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm khoảng 3% xuống 46,00 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2025 trong phiên. Giá bạch kim giảm 1,8% xuống 1.403,49 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 2% xuống 951,83 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 18/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 134,2-137,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.