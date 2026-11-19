Trên thế giới, giá vàng giao ngay phiên giao dịch ngày 18/11 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam) đã giảm xuống dưới 3.750 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Chỉ trong 1 phiên, kim loại quý này đã đánh mất tới 124,4 USD mỗi ounce, tương đương mức giảm lên tới 3,23%, chốt phiên tại 3.724 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, kim loại quý tiếp tục chịu áp lực. Đến 10h30 sáng theo giờ Việt Nam vàng giao ngay đang giao dịch quanh vùng 3.712 USD/ounce.

Trong nước, thị trường vàng giảm chậm hơn. Cùng khoảng thời gian trên, vàng SJC đang được niêm yết tại 133,7- 136,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng so với phiên trước đó.

Vàng nhẫn cũng chỉ giảm khoảng 200 – 500 nghìn đồng mỗi lượng. Theo đó, một số thương hiệu nhẫn tròn 999.9 phổ biến đang được giao dịch tại mức giá như sau: Nhẫn SJC 132,5 – 136,5 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 129,3 - 133,5 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 132,5 – 136,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 132,0 – 136,0 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải 132,2 – 136,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý 133,0 – 136,0 triệu đồng/lượng…

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được công bố đã củng cố kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa, trong khi căng thẳng quân sự Mỹ - Iran leo thang không tạo ra nhu cầu trú ẩn an toàn đáng kể.

Cùng với đó, dữ liệu kinh tế Mỹ công bố hôm thứ Tư đã làm nổi bật sự suy yếu ngày càng tăng của thị trường nhà ở bất chấp sự phục hồi trong xây dựng nhà ở. Các báo cáo này được đưa ra sau số liệu hôm thứ Ba cho thấy hoạt động công nghiệp chậm lại và lạm phát dai dẳng đã làm nổi bật môi trường chính sách ngày càng khó khăn mà Fed phải đối mặt.

Sau khi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 27-28 tháng 10 được công bố vào chiều thứ Tư, thị trường vẫn nghiêng mạnh về việc Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều dự đoán lãi suất sẽ tăng vào tháng 12, thậm chí một số người đã ủng hộ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trước cuối năm. Phần lớn các nhà hoạch định chính sách bày tỏ lo ngại rằng lạm phát có thể vẫn ở mức cao ngay cả khi chi phí năng lượng giảm và tác động của thuế quan và đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo giảm bớt.

Công cụ dự đoán lãi suất CME FedWatch cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 8-9 tháng 12 là khoảng 95%, đồng thời thị trường cũng đang chuẩn bị cho việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa vào đầu năm 2027. Chỉ số đô la Mỹ đã tăng mạnh lên mức 103,82, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, khiến vàng, vốn chủ yếu được định giá bằng USD, giảm đi sức hấp dẫn.

Thị trường hàng hóa suy yếu, bao gồm giá dầu thô giảm mạnh, cùng với thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đi xuống (trừ cổ phiếu công nghệ) cũng gây thêm áp lực cho giá vàng.