Sáng 19/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.728 USD/ounce, giảm 120 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 12,8%, tương ứng 555 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 117,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí.

Giá vàng thế giới tiếp lao dốc trong bối cảnh đồng USD tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Dòng tiền trú ẩn dịch chuyển sang USD khiến giá vàng chịu áp lực giảm.

Theo đánh giá mới nhất từ thị trường hợp đồng tương lai được Kitco dẫn lại, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 và 9/12 lên tới 95,7%, trong khi khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm là 4,3%.

Cùng với đó, chỉ số USD tăng lên gần 103,70 điểm, sát mức cao nhất trong 19 tháng; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 5,1%, tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Giới đầu tư hiện tập trung chờ biên bản cuộc họp FOMC tháng 10/2026, được công bố ngày 18/11, nhằm tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong tháng 12.

Một yếu tố khác gây sức ép lên vàng là sự dịch chuyển của dòng tiền trú ẩn sang USD. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán công nghệ biến động mạnh và căng thẳng giữa Mỹ - Iran tái diễn, nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ tiền mặt thay vì kim loại quý.

Giá vàng thế giới lao dốc đã kéo giá vàng trong nước giảm theo, tuy nhiên đà giảm chỉ ở mức "thăm dò". Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch lúc 8h30 phút ngày 19/11, giá mua – bán vàng miếng SJC chỉ giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng, xuống còn 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán tiếp tục giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này, vàng trong nước hiện đang cao hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

Trở lại với thị trường vàng thế giới. Goldman Sachs lần thứ hai trong chưa đầy một tháng hạ dự báo giá vàng cuối năm 2027, từ 4.800 USD xuống 4.650 USD/ounce.

Nguyên nhân chủ yếu là kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, với khả năng tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026 và một lần nữa vào tháng 3/2027. Goldman Sachs cảnh báo lãi suất cao có thể khiến các quỹ ETF và quỹ đầu cơ giảm tỷ trọng nắm giữ vàng, tạo thêm áp lực lên giá trong 3-6 tháng tới.

Dù vậy, ngân hàng này vẫn đánh giá tích cực triển vọng dài hạn nhờ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, ước tính trung bình 60 tấn mỗi tháng, cùng kỳ vọng Fed có thể đảo chiều giảm lãi suất từ cuối năm 2027.

Về kỹ thuật, xu hướng chủ đạo của vàng trên khung tuần vẫn là giảm. Giá đang dao động trong vùng thoái lui dài hạn 3.707-4.069 USD/ounce.