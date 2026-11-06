Giá vàng giảm tới 1,5 triệu đồng, thương hiệu SJC xuống ngưỡng 141 triệu đồng

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng. (Ảnh: TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng nay (6/10), giá vàng trong nước giảm 1,4-1,5 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 8 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại các công ty cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 138 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 137,5-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Cùng xu hướng đi xuống, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,4 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.066 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 14,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 đồng/USD, giảm 8 đồng/USD so với hôm qua.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.400-25.810 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.425-25.805 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 45 đồng/lượng. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.255-25.795 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 5 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.410-25.800 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động./.