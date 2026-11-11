Giá vàng giảm sâu, mất mốc 140 triệu

Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giao dịch vàng miếng SJC ở mức 136,5 – 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). ACB giảm giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vào còn 136,5 triệu đồng, bán ra 139,5 triệu đồng.

Có diễn biến tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào còn 136,5 triệu đồng, bán ra 139,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 135,3 triệu đồng, bán ra 139,3 triệu đồng…

Như vậy, sau nhiều phiên giao dịch trên mốc 140 triệu đồng/lượng, giá vàng đã chính thức rơi khỏi ngưỡng hỗ trợ quan trọng này.

Giá vàng giảm trước kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng.

Sáng 11/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.034 USD/ounce, giảm 104 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 6,8%, tương ứng 295 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 10/11.

Giá vàng thế giới lao dốc do chịu áp lực từ dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12.

Cả chỉ số giá tiêu dùng chung và chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi đều tăng cao hơn dự báo của các nhà kinh tế trong tháng 10, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và gây thêm áp lực lên kim loại quý sau đợt tăng giá hôm 9/11.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức đã tăng tốc trong quý III/2026. Tổng lượng vàng mua vào đạt 321 tấn, cao hơn 42% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa mức trung bình 227 tấn của 5 năm gần đây.

Dù giảm gần 3% trong phiên, giá vàng giao ngay vẫn giữ trên mốc 4.000 USD/ounce. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kỳ vọng lãi suất trước cuộc họp Fed ngày 8–9/12, cùng biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Trong ngắn hạn, thị trường vàng thế giới chịu tác động từ kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ, đồng USD và nhu cầu tài sản an toàn. Đồng bạc xanh mạnh lên hoặc lợi suất trái phiếu tăng có thể tạo áp lực lên kim loại quý. Ngược lại, sự suy yếu của hai yếu tố này thường hỗ trợ giá vàng. Những thay đổi trong dữ liệu kinh tế và tâm lý nhà đầu tư có thể khiến giá biến động theo cả hai chiều.

Nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn chưa thực sự hình thành đáy. Nếu giá kim loại quý xuyên thủng ngưỡng 3.975 USD/ounce, áp lực giảm có thể gia tăng, với vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 3.935 USD/ounce.

Với việc giá vàng thế giới giảm mạnh về quanh 4.034 USD/ounce, thị trường đang đứng trước giai đoạn nhạy cảm. Nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến quốc tế, đồng thời thận trọng với các quyết định mua bán vàng trong bối cảnh giá biến động mạnh và chênh lệch mua - bán trong nước vẫn ở mức cao.