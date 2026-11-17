Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (16/11), xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm trở lại đây, do đồng USD thiết lập mức cao mới trong bối cảnh nhà đầu tư tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn duy trì xu hướng mua ròng thận trọng.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay còn 3.857,5 USD/oz, giảm 27,9 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 0,7% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 47,13 USD/oz, giảm 1,75 USD/oz, tương đương giảm 3,6%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2025 giảm 0,9%, chốt phiên ở mức 3.853 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 3.830 USD/oz, thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Phiên giảm này nối tiếp mức giảm 4,5% của giá vàng trong tuần trước, khi kim loại quý này đương đầu áp lực giảm giá đồng thời từ đà tăng mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao trở lại, và triển vọng lãi suất Fed cao hơn lâu hơn.

Phiên đầu tuần, đồng USD tiếp tục tăng giá, với chỉ số Dollar Index tăng 0,17%, đóng cửa ở mức 103,59 điểm. Đây là mức cao nhất của USD kể từ tháng 4/2025, nâng tổng mức tăng của chỉ số trong vòng 5 phiên trở lại đây lên 1,9%.

Về triển vọng lãi suất Fed, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này đã giảm xuống còn hơn 4%, từ mức 17% vào tuần trước.

Giá vàng được hỗ trợ một phần trong phiên này khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Trái phiếu được nhiều nhà đầu tư mua khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm do Chủ tịch Fed Kevin Warsh cảnh báo rằng làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây thất vọng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 5,131%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm 4 điểm cơ bản, còn 4,834%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm phần trăm còn 5,476%.

Giá dầu thô giảm cũng là một yếu tố hỗ trợ giá vàng trong phiên này. Giá dầu giảm gần 4% khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz có dấu hiệu hồi phục, dù tiến trình hòa bình Mỹ - Iran vẫn dậm chân tại chỗ.

Gần đây, với áp lực giảm lớn, giá vàng đã để mất cả hai mốc giá quan trọng là 4.000 USD/oz và 3.900 USD/oz. Nhiều nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể giảm sâu hơn do các yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn đang vắng bóng, dù triển vọng dài hạn vẫn tích cực.

Giải thích về xu hướng trượt giá của vàng, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét với hãng tin Reuters: “Dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố vào tuần trước phản ánh mức lạm phát còn cao, theo đó củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Dịch chuyển này đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD tăng, và tất cả các yếu tố này cùng gây áp lực giảm lên giá vàng”.

Về giá bạc, nhà phân tích độc lập Nikos Tzabouras nói rằng giá kim loại quý này cũng đang chịu tác động tiêu cực của môi trường lãi suất cao, lợi suất cao và đồng USD mạnh.

Triển vọng lãi suất Fed cao hơn lâu hơn tiếp tục được củng cố qua những phát biểu mang tính cứng rắn của giới chức Fed trong thời gian gần đây.

Hôm Chủ nhật, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeffrey Schmid, cho biết lạm phát trong nền kinh tế Mỹ vẫn ở mức quá cao và Fed cần nỗ lực hơn nữa để kiềm chế áp lực giá cả. Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly, gần đây cũng chỉ ra rằng lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn dai dẳng, đây là lý do bà ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất.

Trong bài phát biểu vào ngày thứ Hai, ông Warsh không đưa ra tín hiệu nào về đường đi của lãi suất, giữ vững lập trường hạn chế tối đa việc hướng dẫn trước về chính sách tiền tệ mà ông theo đuổi. Thay vào đó, ông nhấn mạnh những lợi ích kinh tế tiềm năng của AI, thời cảnh báo rằng công nghệ mới nổi này cũng có thể dẫn đến tình trạng mất việc làm trên diện rộng hoặc không đạt được những kỳ vọng lớn lao đặt ra.

Phát biểu tại San Francisco trước một nhóm chuyên gia cấp cao do chính ông thành lập để nghiên cứu về năng suất và việc làm, người đứng đầu ngân hàng trung ương này nhấn mạnh rằng AI “sẽ có tác động đáng kể đến nền kinh tế, với những hệ quả quan trọng đối với chính sách tiền tệ trong tương lai”.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không ở đây để đưa ra các dự báo, nhưng tôi không hoàn toàn trung lập khi nói đến vai trò dẫn đầu của Mỹ trong một thời kỳ đầy rẫy cả thách thức lẫn cơ hội”, ông Warsh nói.

Tiếp theo, nhà đầu tư sẽ chờ Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 10 vào ngày thứ Tư (18/11) để tìm hiểu rõ hơn về lập trường chính sách của các thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC).

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust 1,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.046,1 tấn vàng. Tuần trước, quỹ đã mua ròng 3 tấn vàng.

Khi mới mở cửa phiên châu Á sáng nay, giá vàng và giá bạc chưa có nhiều biến động so với chốt phiên ngày thứ Hai ở New York.

Lúc 7h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,1 USD/oz, giao dịch ở mức 3.858,6 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,06 USD/oz, giao dịch ở mức 47,19 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 120,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.540 đồng (mua vào) và 25.950 đồng (bán ra), tăng 40 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.