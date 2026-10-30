Giá vàng giảm sâu, cơ hội tích lũy hay rủi ro bắt đáy?

Chu kỳ tăng đã kết thúc?

Thị trường vàng đang trải qua đợt điều chỉnh đáng chú ý sau giai đoạn tăng nóng, khi giá liên tục đi xuống và có thời điểm đánh mất ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce. Đáng chú ý, ngày 30-10, giá vàng thế giới có thời điểm lùi xuống 3.980,4 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 17-7. Diễn biến này kéo theo giá vàng trong nước giảm mạnh, xuống quanh 141 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, đợt giảm giá lần này là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh và sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư.

Trước đó, giá vàng đã trải qua một chu kỳ tăng rất mạnh, có thời điểm thiết lập mức đỉnh lịch sử khoảng 5.598 USD/ounce vào cuối tháng 1-2026. Sau một chu kỳ tăng giá mạnh, việc nhà đầu tư bán vàng để chốt lời là diễn biến bình thường. Tuy nhiên, khi giá xuyên thủng những ngưỡng hỗ trợ quan trọng, áp lực bán gia tăng do các lệnh cắt lỗ, thanh lý vị thế và giao dịch theo xu hướng.

Chuyên gia cho rằng, diễn biến trên không đồng nghĩa vàng đã đánh mất vai trò bảo toàn giá trị trong dài hạn. “Về bản chất, vàng vẫn là tài sản có khả năng phòng ngừa rủi ro trước những biến động lớn của kinh tế, tiền tệ và địa chính trị. Tuy nhiên, trong từng thời điểm, yếu tố chi phối thị trường mạnh hơn sẽ quyết định hướng đi của giá”, chuyên gia Đinh Trọng Thịnh nêu quan điểm.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh. Ảnh: VPG

Việc giá vàng giảm sâu khiến không ít nhà đầu tư lo ngại thị trường đã bước vào một chu kỳ đi xuống mới. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, cần phân biệt rõ giữa một đợt điều chỉnh sâu và sự đảo chiều của xu hướng tăng dài hạn. Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn quá sớm để khẳng định chu kỳ tăng của vàng đã kết thúc. Tuy nhiên, một tài sản có triển vọng dài hạn tích cực vẫn có thể trải qua những đợt điều chỉnh rất sâu, nhất là khi giá đã tăng quá nhanh và dòng tiền đầu cơ tham gia với tỷ trọng lớn.

Đối với mức giá hiện nay, chuyên gia nhận định đây là mốc có ý nghĩa tâm lý lớn bởi được nhiều nhà đầu tư theo dõi. Tuy nhiên, để xác định thị trường đã tạo đáy hay chưa, cần theo dõi đồng thời nhiều yếu tố, thay vì chỉ căn cứ vào mức giảm của giá.

Giá vàng giảm sâu, cơ hội tích lũy hay rủi ro bắt đáy?

Bắt đáy khi giá giảm sâu?

Từ nay đến cuối năm 2026, diễn biến giá vàng được dự báo tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố kinh tế và tài chính quốc tế. Theo chuyên gia Đinh Trọng Thịnh, có 5 nhóm yếu tố nhà đầu tư cần đặc biệt quan tâm.

Trước hết là chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đây vẫn là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Nếu Fed tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao hoặc phát đi tín hiệu thắt chặt hơn, kim loại quý sẽ chịu thêm sức ép. Ngược lại, nếu lạm phát hạ nhiệt, thị trường lao động suy yếu và Fed có cơ sở để nới lỏng chính sách tiền tệ, vàng có thể nhận được lực hỗ trợ.

Cùng với đó, diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng có ý nghĩa quan trọng. Thông thường, đồng USD mạnh lên và lợi suất thực tăng sẽ tạo áp lực lên giá vàng. Ngược lại, khi đồng bạc xanh suy yếu và lợi suất thực giảm, vàng có thêm điều kiện phục hồi.

Yếu tố địa chính trị và giá năng lượng cũng cần được theo dõi sát. Những xung đột quốc tế có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn, qua đó hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, các bất ổn này cũng có khả năng đẩy giá năng lượng tăng, gây áp lực lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương thận trọng hơn trong điều hành chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với triển vọng dài hạn. Nếu xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối được duy trì, vàng vẫn có nền tảng lực cầu hỗ trợ nhất định. Cuối cùng là dòng vốn đầu tư thông qua các quỹ ETF, thị trường hợp đồng tương lai và nhu cầu vàng vật chất.

Đối với thị trường Việt Nam, diễn biến giá vàng không hoàn toàn phụ thuộc vào giá thế giới. Theo ông Đinh Trọng Thịnh, thị trường trong nước có những đặc thù riêng và chịu tác động từ ba nhóm yếu tố chính, gồm giá vàng thế giới quy đổi, cung cầu trong nước và cơ chế quản lý thị trường vàng.

Khi giá vàng thế giới giảm mạnh, giá trong nước cũng chịu áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, mức độ và tốc độ giảm có thể khác nhau do nguồn cung, nhu cầu mua bán và chính sách kinh doanh của các doanh nghiệp.

Chuyên gia cho rằng, khả năng cải thiện nguồn cung, mức độ cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh và hiệu quả của các giải pháp quản lý thị trường sẽ ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến giá vàng trong nước thời gian tới. Nếu nguồn cung được cải thiện, thị trường có thêm điều kiện thu hẹp khoảng cách giá. Ngược lại, khi cung cầu vẫn mất cân đối, giá vàng trong nước có thể giảm chậm hơn giá thế giới, khiến người mua phải đối mặt với rủi ro lớn.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục đi xuống, chuyên gia Đinh Trọng Thịnh nhận định, giá giảm giúp mức giá mua vào trở nên hấp dẫn hơn so với thời điểm thị trường lập đỉnh, nhưng không đồng nghĩa tài sản đã thực sự rẻ hoặc đã chạm đáy.

“Đối với những người có nhu cầu tích lũy vàng trong dài hạn, tôi cho rằng có thể cân nhắc giải ngân từng phần thay vì sử dụng toàn bộ nguồn tiền để mua vào tại một thời điểm. Cách tiếp cận này giúp hạn chế rủi ro nếu giá tiếp tục giảm, đồng thời tránh áp lực phải xác định chính xác thời điểm tạo đáy”, chuyên gia khuyến cáo.

Đặc biệt, chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ, thời gian đầu tư và tỷ trọng vàng trong tổng tài sản. Không nên sử dụng tiền vay, tiền dành cho các nhu cầu thiết yếu hoặc nguồn vốn cần sử dụng trong ngắn hạn để đầu tư vàng.