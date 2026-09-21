Giá vàng giảm nhẹ khi giới đầu tư cân nhắc lộ trình lãi suất của Fed

Vàng miếng được bán tại cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đó, vào lúc 14 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống còn 4.366,64 USD/ounce. Trước đó trong phiên, có thời điểm kim loại quý này đã lùi sâu xuống dưới mốc 4.360 USD/ounce.

Tâm điểm của thị trường hiện đang đổ dồn vào các bài phát biểu của các quan chức Fed sau quyết định nhất trí nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 15-16/9 vừa qua. Đây là động thái nhằm kiềm chế áp lực lạm phát vốn đã vượt mục tiêu 2% của Fed trong hơn 5 năm qua.

Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định rằng lạm phát hiện vẫn ở mức quá cao. Theo ông, áp lực giá cả đã lan rộng ra mọi lĩnh vực của nền kinh tế, thay vì chỉ gói gọn trong cú sốc giá dầu từ cuộc chiến tại Trung Đông.

Các chuyên gia phân tích tại công ty quản lý quỹ Global X ETFs nhận định rằng sau đợt nâng lãi suất của tân Chủ tịch Kevin Warsh, những lo ngại về tính độc lập của Fed đã phần nào lắng xuống. Trong bối cảnh thiếu vắng các động lực tăng trưởng mới, giá vàng dự kiến sẽ biến động sát theo diễn biến của giá dầu và triển vọng lạm phát tổng thể.

Thông thường, lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên. Diễn biến đó khiến các tài sản không sinh lời như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, đồng thời làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc nhích tăng 0,2% lên 66,42 USD/ounce, trong khi giá bạch kim gần như không biến động.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 30 phút ngày 21/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,60 – 146,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).