Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/11), do tín hiệu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm cũng gây áp lực bán lên thị trường kim loại quý, khi nhà đầu tư cần thanh khoản để bù lỗ cho danh mục cổ phiếu.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 3.557,6 USD/oz, giảm gần 79 USD/oz so với giá đóng cửa của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 2,2% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 41,04 USD/oz, giảm 2,25 USD/oz, tương đương giảm 5,2%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 2,5%, đóng cửa ở mức 3.561,9 USD/oz.

Trước phiên giảm này, giá vàng đã tăng gần 4% trong phiên ngày thứ Hai, sau khi giảm hơn 9% trong tuần trước xuống mức thấp nhất hơn 1 năm trong phiên ngày thứ Sáu.

Có nhiều nguồn sức ép giảm giá đè nặng lên giá vàng trong thời gian gần đây.

Đầu tiên phải kể tới xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát của các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên lãi suất tăng và triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn tạo ra một môi trường không có lợi cho giá vàng.

Thứ hai là xu hướng tăng của đồng USD. Dù đã quay đầu giảm trong phiên ngày thứ Ba, chỉ số Dollar Index vẫn tăng khoảng 1,5% trong 1 tháng trở lại đây và tăng gần 5% trong 3 tháng qua. USD tăng giá nhờ lợi thế về lãi suất so với các đồng tiền chủ chốt khác, bên cạnh sức tăng trưởng bền bỉ của kinh tế Mỹ và làn sóng đầu tư vào các tài sản trí tuệ nhân tạo (AI) ở Mỹ.

Và thứ ba, những phiên bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ thời gian gần đây cũng gây bất lợi cho giá vàng. Mỗi khi lệnh gọi ký quỹ ồ ạt xuất hiện, nhà đầu tư phải bán những tài sản có độ thanh khoản cao để bù lỗ cho danh mục cổ phiếu, và vàng là một trong những tài sản như vậy.

“Vàng hiện tại khó tìm được lực hỗ trợ mạnh vì các ngân hàng trung ương, đi đầu là Fed, đang cứng rắn. Sự cứng rắn này khiến giá vàng phải đương đầu với áp lực giảm”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty Forex.com nhận định với hãng tin Reuters. Ông nói thêm rằng “bán tháo trên thị trường chứng khoán đang buộc nhà đầu tư đóng vị thế vàng và bạc để giải quyết vấn đề ký quỹ”.

Biến động giá vàng gần đây cho thấy vai trò phòng ngừa rủi ro của vàng ở ngắn hạn đang mờ nhạt. Giá vàng có nhiều phiên tăng - giảm cùng chiều với thị trường chứng khoán Mỹ, thay vì phát huy vai trò một “hầm trú ẩn” khi cổ phiếu bị bán mạnh. Hôm thứ Hai, giá vàng phục hồi mạnh theo các chỉ số chứng khoán ở Phố Wall, còn phiên giảm ngày thứ Ba của giá vàng diễn ra khi chứng khoán Mỹ giảm điểm trở lại.

Tâm lý của thị trường cũng đang trở nên thận trọng hơn trước khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 vào ngày thứ Tư. PCE là thước đo lạm phát chủ đạo đối với Fed, nên dữ liệu này có thể tác động tới triển vọng lãi suất.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 98% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12, và xác suất 2% cho một động thái tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm.

Phát biểu vào hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams nói, lạm phát cao dai dẳng đồng nghĩa Fed sẽ phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Ông nhấn mạnh rằng tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới sẽ tùy thuộc vào các dữ liệu kinh tế.

Nhiều tổ chức dự báo gần đây đã điều chỉnh dự báo giá vàng theo chiều hướng thận trọng hơn.

Trong một báo cáo mới được công bố, ngân hàng JPMorgan Chase dự báo đến cuối năm 2027, giá vàng sẽ phục hồi về mức 4.500 USD/oz. Trong khi đó, ngân hàng Commerzbank đưa ra mức giá 4.100 USD/oz cho cùng khung thời gian. Kỷ lục của giá vàng là gần 5.600 USD/oz thiết lập vào đầu năm nay.

Sau phiên tăng mạnh và thiết lập mức cao mới của 19 tháng hôm thứ Hai, chỉ số Dollar Index giảm 0,45% trong phiên ngày thứ Ba, còn 103,85 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Ba, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.031,3 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (25/11), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á tiếp tục đương đầu áp lực giảm.

Lúc 7h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 04%, còn khoảng 3.542 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,4%, còn 40,9 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 110,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.580 đồng (mua vào) và 25.990 đồng (bán ra), đi ngang so với sáng qua.