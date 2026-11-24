Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch chiều 24/11, khi tâm điểm chú ý của giới đầu tư chuyển sang dữ liệu lạm phát của Mỹ nhằm tìm kiếm thêm manh mối về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào đầu giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống còn 3.619,95 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn giảm 0,9% xuống 3.619,00 USD/ounce.

Ông Bas Kooijman, Giám đốc điều hành kiêm nhà quản lý tài sản tại DHF Capital S.A, nhận định rằng những tín hiệu cứng rắn từ Fed hồi tuần trước được đưa ra trùng thời điểm cổ phiếu nhóm ngành trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán tháo, khiến giới đầu tư phải bán vàng để bù đắp thua lỗ và huy động tiền mặt. Theo ông, một phần áp lực này hiện đã dịu bớt, dù vàng vẫn có thể tiếp tục chịu sức ép trước kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo 93,5% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách vào tháng 12 tới, trong khi khả năng tăng mạnh hơn ở mức 0,50 điểm phần trăm đang được dự đoán ở mức 6,5%. Lần gần nhất ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất là vào tháng 9.

Phát biểu đầu tuần này, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết, tình trạng lạm phát cao dai dẳng tiếp tục hướng Fed tới việc thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng thời nhấn mạnh tốc độ nâng lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp được công bố.

Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát sao để thực hiện mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% - dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/11.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,9% xuống 42,23 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 2,7% xuống 1.288,75 USD/ounce./.