Giá vàng giảm khi giới đầu tư cân nhắc tín hiệu lãi suất từ Fed

Trang sức vàng được bày bán tại một tiệm kim hoàn ở Baghdad, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, vào lúc 18:05 giờ GMT tức 1 giờ 5 phút rạng sáng ngày 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.125,90 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng chốt phiên giảm 0,4% ở mức 4.142,60 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định lạm phát và lãi suất là hai yếu tố chính mà vàng đang phải đối đầu ở thời điểm hiện tại. Trong bối cảnh này, trái phiếu kho bạc Mỹ đang tỏ ra ưu thế hơn vàng trong vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Giới chuyên gia cũng cho rằng mốc 4.000 USD/ounce sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi và diễn biến giá vàng thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào những thông điệp mà Fed đưa ra.

Sau đợt nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9, thị trường đang nín thở chờ đợi cuộc họp ngày 27-28/10 tới của Fed.

Mặc dù các bình luận gần đây của giới chức ngân hàng trung ương cho thấy tâm lý chưa muốn thắt chặt chính sách tiền tệ ngay lập tức, nhưng theo công cụ FedWatch của CME Group giới giao dịch hiện đang định giá xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 12 lên tới 92%.

Thị trường hiện đang dồn sự chú ý vào dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào tuần tới để tìm thêm manh mối về áp lực lạm phát.

Hiện tại, giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 26% so với mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1 và giảm khoảng 22% kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng nổ.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,4% lên 57,86 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 1% lên 1.656,85 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 20/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,60 – 142,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).