Giá vàng giảm khi đồng USD mạnh

Sáng 13/10, giá vàng trong nước đã đảo chiều giảm. Theo bảng giá được cập nhật lúc 9h ngày 13/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, tương ứng chiều mua vào và bán ra. So với mức chốt phiên trước, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Mức giá này cũng được giao dịch tại các thương hiệu khác như PNJ và Doji

Diễn biến tương tự xuất hiện ở phân khúc vàng nhẫn. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch trong khoảng 140-143 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối phiên ngày 12/10.

Giới đầu tư thận trọng chờ đợi các diễn biến mới trước khi mua vàng.

Sáng 13/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.168 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,1 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan, thấp hơn giá trong nước khoảng 13,2 triệu đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng giảm, giá bạc thế giới giao ngay sáng 13/10 ở mức 60 USD/ounce, giảm 0,18 USD/ounce, tương đương 0,3% so với trước đó. Trên thị trường tiền số, Bitcoin cũng giảm gần 3% trong 24 giờ. Đồng tiền số lớn nhất thế giới giao dịch ở mức 81.489,6 USD, giảm 2.446,3 USD, tương đương 2,91%.

Giá vàng giảm do sức ép từ USD mạnh lên và diễn biến từ thị trường năng lượng. Đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, khiến triển vọng lãi suất tại Mỹ tiếp tục được thị trường theo dõi sát.

Vàng là tài sản không sinh lãi nên thường chịu sức ép khi kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao. Diễn biến này phần nào lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trước những bất ổn địa chính trị.

Giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, căng thẳng leo thang tại Trung Đông tiếp tục khiến giới đầu tư thận trọng.