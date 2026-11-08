Giá vàng giảm hơn 50 triệu đồng/lượng so với 'mức đỉnh': Chuyên gia khuyến nghị gì?

Theo ông Nguyễn Quang Huy, khi bất ổn toàn cầu còn tiềm ẩn, vàng vẫn có vai trò phòng vệ và phụ thuộc vào giá mua, tỷ trọng nắm giữ.

Theo CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), chuyên gia tài chính Nguyễn Quang Huy, điều quan trọng hiện nay cần đa dạng hóa tài sản, quản trị rủi ro và duy trì kỷ luật tài chính.

Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang trong phiên cuối tuần ngày 8/11, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh lịch sử hồi cuối tháng 1/2026. Sau những phiên biến động mạnh, diễn biến của thị trường vàng một lần nữa đặt ra vấn đề về chiến lược phân bổ tài sản, nhất là với những người mua vàng ở vùng giá cao.

Giá vàng giảm sâu

Trong phiên cuối tuần ngày 8/11, giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước. Giá vàng nhẫn cũng đứng yên so với ngày 7/11, giao dịch ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 4 triệu đồng/lượng.

Tính chung tuần qua (từ ngày 31/10 đến 7/11), giá vàng miếng SJC chỉ tăng 1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nếu so với ngày 1/10, giá đã giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Đáng chú ý, từ tháng 10/2026 đến nay, dù có những phiên trồi sụt mạnh, giá bán vàng miếng SJC vẫn duy trì dưới 145 triệu đồng/lượng. Nếu nhìn rộng hơn từ tháng 9/2026, mức giá bán ra cũng luôn dưới 150 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh 188,3 - 191,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) ghi nhận ngày 29/1, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm khoảng 50,3 triệu đồng/lượng. Với những người mua vàng ở vùng giá đỉnh, nếu bán ra ở mức giá hiện tại, khoản lỗ có thể lên tới 53,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, vàng vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động. Sau đợt bán tháo mạnh, kim loại quý dần phục hồi nhờ những diễn biến liên quan đến kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng gặp lực cản khi các mã chứng khoán công nghệ bị bán tháo, trong khi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Kết thúc tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.074,90 USD/ounce, giảm 38,60 USD/ounce, tương đương 0,94%. Quy đổi theo tỷ giá USD/VND, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 14 triệu đồng/lượng. Triển vọng thị trường trong tuần tới vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Không nên đặt toàn bộ tài sản vào một kênh đầu tư

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc trưa 8/11 về diễn biến giá vàng thời gian qua, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, đợt điều chỉnh mạnh nhắc nhở về tính chu kỳ của thị trường tài sản. Đơn cử, trong tháng 10/2026, đã có thời điểm giá vàng thế giới xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/ounce. Điều này cho thấy, không có tài sản nào tăng giá mãi.

Nhìn từ góc độ bảo toàn tài sản, chuyên gia Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, hiệu quả đầu tư không chỉ phụ thuộc vào việc lựa chọn kênh nào mà còn nằm ở tư duy phân bổ vốn, quản trị rủi ro và đầu tư cho chính con người.

Áp lực điều chỉnh giá vàng hiện nay là kết quả cộng hưởng của nhiều yếu tố, sau giai đoạn kim loại quý tăng cao. Giá năng lượng tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát, khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed. Khi khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cao trở nên đáng lưu ý hơn, sức hấp dẫn tương đối của vàng - tài sản không tạo ra dòng tiền định kỳ - cũng suy giảm.

Bên cạnh đó, áp lực bán trên thị trường cổ phiếu và nhu cầu thanh khoản có thể khiến nhà đầu tư phải bán cả những tài sản vốn được xem là nơi trú ẩn. Hoạt động chốt lời sau một giai đoạn tăng nóng cũng góp phần khuếch đại biến động giá.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phân biệt giữa điều chỉnh trong ngắn hạn và sự đảo chiều của xu hướng dài hạn. Những bất ổn địa chính trị, nhu cầu đa dạng hóa dự trữ và yêu cầu bảo toàn sức mua vẫn có thể là những yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Từ diễn biến này, bài học quan trọng đối với người dân là không nên đặt toàn bộ tài sản vào một kênh đầu tư, kể cả vàng. Một danh mục hợp lý cần được xây dựng trên cơ sở mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư, nhu cầu thanh khoản và khả năng chấp nhận rủi ro của từng gia đình.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm phù hợp với nguồn tiền dự phòng và các mục tiêu tài chính ngắn hạn. Việc lựa chọn ngân hàng uy tín, kỳ hạn gửi phù hợp, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận nguồn tiền khi cần thiết sẽ góp phần củng cố nền tảng tài chính gia đình.

“Thành công tài chính không nằm ở việc chọn đúng một tài sản tại một thời điểm, mà ở khả năng quản trị rủi ro, duy trì kỷ luật và tích lũy giá trị bền vững. Đa dạng hóa các kênh đầu tư; đồng thời đầu tư nghiêm túc vào sức khỏe và trí tuệ, sẽ giúp mỗi người chủ động hơn trước những chu kỳ biến động và nắm bắt tốt hơn cơ hội phát triển của nền kinh tế”, ông Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.