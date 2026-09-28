Giá vàng giảm hơn 2% trước áp lực từ giá dầu và kỳ vọng lãi suất

Giá vàng thế giới sụt giảm hơn 2% trong chiều 28/9. Ảnh: THX-TTXVN

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 27 phút ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 2,7% xuống 4.171,85 USD/ounce, ghi nhận mức thấp nhất kể từ đầu tháng Tám. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng giảm 2,7%, đứng ở mức 4.204,30 USD/ounce.

Công ty môi giới đầu tư KCM Trade nhận định sự kết hợp giữa lợi suất trái phiếu cao và giá dầu đắt đỏ đang là rào cản lớn đối với đà tăng của vàng. Trong bối cảnh các tín hiệu về nguồn cung dầu mỏ vẫn chưa rõ ràng, lạm phát tiếp tục là trọng tâm hàng đầu của giới đầu tư.

Trên lĩnh vực địa chính trị, tình hình Trung Đông vẫn căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc kết thúc chiến sự và mở lại eo biển Hormuz. Phía Iran sau đó nhấn mạnh chỉ có con đường ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột, khiến giá dầu tiếp tục nhích tăng.

Hồi đầu tháng này, Fed đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên phạm vi 3,75% - 4%. Theo công cụ FedWatch của tập đoàn dịch vụ tài chính CME Group, giới giao dịch hiện định giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10 tới ở mức 69%. Lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, nhưng lại khiến các tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Thị trường đang dồn sự chú ý vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố tuần này, bao gồm cơ hội việc làm, báo cáo việc làm tư nhân, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Các chuyên gia cảnh báo nếu số liệu lạm phát hoặc việc làm mạnh hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu sẽ chịu áp lực tăng và tiếp tục ghìm chân giá vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm mạnh 4,3% xuống 61,51 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 2,8% xuống 1.728,43 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 02 phút ngày 28/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,40 – 142,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).