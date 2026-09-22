Giá vàng giảm hơn 1 triệu đồng/lượng

Chịu ảnh hưởng từ đà giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cuối giờ sáng ngày 22/9 đã giảm khoảng 500 nghìn đồng mỗi lượng, vàng miếng SJC được các thương hiệu niêm yết ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Khoảng cách mua bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thế nhưng đà giảm chưa dừng lại đó. Bước sáng phiên chiều, giá vàng tiếp tục đánh mất thêm 600 nghìn đồng mỗi lượng, vàng miếng SJC xuống còn 142,5 -145,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Như vậy, tính cả ngày, giá vàng vàng giảm tới 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng mất sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao.

Tương tự bên phân khúc vàng nhẫn, vàng nhẫn tại SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 142 - 145 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,1 triệu đồng/lượng, còn 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 800.000 đồng/lượng, xuống 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Với đà giảm này, khoảng cách giữa giá vàng hiện tại và vùng đỉnh đầu năm vẫn ở mức rất lớn. Ngày 29/1, giá vàng bán ra tại nhiều thương hiệu từng lên khoảng 189,6-191,3 triệu đồng/lượng. Nếu tính theo mức giá 191,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá thu mua hiện quanh 142,5 triệu đồng/lượng, người mua ở vùng đỉnh và bán ra lúc này có thể chịu mức chênh lệch lên tới 48,7 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 4,87 triệu đồng mỗi chỉ.

Diễn biến trên cho thấy giá vàng vẫn đang ở vùng cao, nhưng người mua tại vùng đỉnh đầu năm phải đối mặt với mức giảm rất lớn nếu bán ra theo mặt bằng hiện tại.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch ở mức 4.307 USD/ounce, giảm gần 70 USD/ounce so với sáng hôm qua. Quy đổi sang VNĐ, giá vàng thế giới tương đương 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khi thị trường tính đến triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong năm nay, cũng như tín hiệu hạn chế từ các ngân hàng trung ương lớn khác đã làm mạnh thêm đồng USD.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất tăng lãi suất của Mỹ vào tháng 12 ở mức 88%.

Vàng theo truyền thống được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng nó đang mất dần sức hấp dẫn so với các tài sản có lợi suất cao hơn trong môi trường lãi suất cao.