Giá vàng giảm gần 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm gần 1,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (8h37'), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng so với phiên gần nhất. So với sáng qua, giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC đồng loạt giảm 1,4 triệu đồng/lượng hai chiều sáng nay 11/11.

Vàng SJC loại 5 chỉ cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng hai chiều, giao dịch ở mức 136,5-139,52 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 136,5-139,53 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 đồng/lượng hai chiều.

Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 135,3-139,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 135,3-139,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 133,6-138,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 9h42', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 135,2-139,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 99,99 niêm yết ở mức 134-138 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng mua vào và 1,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 133,5-138,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng hai chiều. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 133,3-138,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng hai chiều.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 135,4-139,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 136,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 134,7-138,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 127,89-132,69 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng mua vào và 1,4 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 134-138,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới giảm gần 3%

Giá vàng thế giới giảm gần 3% vào thứ Ba sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến đã đẩy giá đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng thời củng cố kỳ vọng về đợt tăng lãi suất lớn hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong năm nay.

Giá vàng thế giới giảm gần 3% khi giá đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Giá vàng giao ngay giảm 2,7% xuống còn 4.028,39 đô la/ounce vào lúc 18h54 (giờ GMT). Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 giảm 2,0% xuống còn 4.030,20 đô la/ounce.

"Tôi nghĩ đây là một tín hiệu tiêu cực ngắn hạn đối với vàng vì chỉ số lạm phát cao hơn một chút so với dự kiến", nhà phân tích tại Marex, Edward Meir, nhận định.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 0,4% trong tháng trước sau khi tăng 0,6% trong tháng 9, theo Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Hoa Kỳ. Các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng 0,3% so với tháng trước.

Các dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12 bắt đầu gia tăng sau khi số liệu lạm phát được công bố và bình luận của Thống đốc Fed Christopher Waller, người sẽ ủng hộ hành động mạnh mẽ hơn nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quá cao.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất tăng 25 điểm cơ bản đã được phản ánh đầy đủ vào giá cả, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản đã tăng từ 0% trước khi dữ liệu được công bố lên 10%.

Đồng đô la Mỹ tăng giá so với rổ các loại tiền tệ chính khác và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên.

Đồng đô la mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua nước ngoài, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng không sinh lời.

"Vàng tiếp tục được giao dịch trên mốc quan trọng 4.000 đô la/ounce", Ngân hàng Standard Chartered đánh giá, đồng thời cho rằng "dầu thô, rủi ro lạm phát và thị trường chứng khoán tiếp tục định hình xu hướng giao dịch vàng, tập trung vào kỳ vọng về việc tăng lãi suất tại cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 12".

Trong khi đó, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết họ sẽ ra mắt dịch vụ lưu trữ vàng thỏi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài và giảm thuế cho một số công ty trong thị trường vàng khi họ cạnh tranh để giành thị phần lớn hơn trong giao dịch kim loại quý.

Giá bạc giao ngay giảm 3,95% xuống còn 51,30 đô la/ounce, palladium giảm 1,2% xuống còn 1.028,83 đô la và bạch kim giảm 2,7% xuống còn 1.534,38 đô la.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 11/11.