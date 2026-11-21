Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vi: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn đang đè nặng lên thị trường kim loại quý, và quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có thêm một phiên bán ròng mạnh.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 87,2 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 2,4%, còn 3.539,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 1,64 USD/oz, tương đương giảm 3,84%, còn 40,66 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 4,6%, chốt ở mức 3.515 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 3.502 USD/oz, thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Cả tuần, giá vàng giảm khoảng 9%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể tuần kết thúc vào ngày 20/3/2026.

Các yếu tố chính gây áp lực giảm lên giá vàng trong tuần này là triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát và giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian lâu hơn, cùng đà tăng giá của đồng USD. Ngoài ra, làn sóng bán tháo cổ phiếu AI ở Phố Wall đã dẫn tới lệnh gọi ký quỹ, dẫn tới việc nhà đầu tư phải bán ra những tài sản có độ thanh khoản cao như vàng để có tiền mặt bù lỗ cho danh mục cổ phiếu.

Sau những phát biểu cứng rắn của giới chức Fed, các số liệu kinh tế Mỹ nóng hơn dự báo, và biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cho thấy tín hiệu thắt chặt, thị trường đang đặt cược khả năng 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME. Ngoài ra, giới đầu tư cũng lo ngại Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 1/2027, thậm chí là trong cuộc họp sau đó vào tháng 3/2027.

Đồng USD đã chững lại trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index giảm 0,05%, đóng cửa ở mức 103,84 điểm. Tuy nhiên, chỉ số đã tăng hơn 0,4% trong tuần này, liên tục đạt mức cao nhất mới kể từ tháng 4/2025, và đã tăng khoảng 2% trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá dầu cùng giảm trong tuần này, nhưng không giúp ích được gì nhiều cho giá vàng.

Phiên ngày thứ Sáu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã rớt khỏi mốc quan trọng 5% do nhà đầu tư mua mạnh tài sản này như một “hầm trú ẩn” trước những biến động trên thị trường cổ phiếu.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm 12 điểm cơ bản, còn 4,932%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 14 điểm cơ bản, còn 4,634%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản, còn 5,316%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm gần 4% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, do những dấu hiệu cho thấy thế giới đang chuyển sang tình trạng thừa cung dầu.

“Tình trạng bán tháo cổ phiếu liên quan tới AI đang dẫn tới việc một số nhà đầu tư buộc phải thanh lý trạng thái vàng để bù lỗ. Lãi suất cao hơn, đồng USD mạnh lên, triển vọng lạm phát dai dẳng buộc Fed phải tiếp tục tăng lãi suất, tất cả đều là những yếu tố tác động tiêu cực đến vàng”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm chóng mặt trong phiên ngày thứ Sáu, sau khi vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty AI Anthropic không thể khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào giao dịch AI. Chỉ số Nasdaq tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ giảm hơn 5% trong phiên này, để mất hết thành quả tăng từ đầu năm.

Giới chức Fed tiếp tục có những phát biểu phản ánh lập trường cứng rắn về chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson, ngày thứ Sáu nói rằng rủi ro lạm phát cao có thể đòi hỏi Fed có thêm một đợt tăng lãi suất nữa.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.034,4 tấn vàng. Tuần này, quỹ bán ròng khoảng 10 tấn vàng.

“Giá vàng có thể tiếp tục giảm trong vài phiên tới, nhưng rất có khả năng giá vàng và giá bạc sắp chạm đáy rồi”, nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty American Gold Exchange nhận xét với Reuters.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 110,8 triệu đồng/lượng, giảm 10,5 triệu đồng/lượng cả tuần, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.570 đồng (mua vào) và 25.980 đồng (bán ra), tăng 70 đồng ở mỗi đầu giá so với cuối tuần trước.